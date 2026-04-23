Alejandro Sanz sorprendió a la cantautora italiana Laura Pausini durante su concierto en Bogotá
La artista italiana se presentó este miércoles en el Movistar Arena, donde fue sorprendida por Sanz luego de la interpretación de su versión del clásico del español, “Cuando nadie me ve”.
Este miércoles se presentó la cantautora italiana Laura Pausini en el Movistar Arena de Bogotá, en el marco de su ‘Yo Canto World Tour’.
Durante su concierto de más de 2 horas y casi 30 canciones, entre versiones de clásicos en español y éxitos de la artista, hubo dos invitados espaciales.
Lea también: La agrupación Duran Duran se une a Nile Rodgers de Chic en su nueva colaboración “Free to Love”
El cantautor y músico español hizo una aparición sorpresa luego de la interpretación de su clásico “Cuando nadie me ve” por parte de la italiana.
Al finalizar su interpretación, Pausini dijo: “Que llegue el aplauso hasta donde está su autor, mi amigo Alejandro Sanz, maravilloso”.
Sanz entró interpretando su canción diciendo que vio “cantar a los de la primera fila”, haciendo referencia al concierto de Pausini del pasado 18 de abril en Lima, Perú, quien le reprochó a sus fanáticos que estaban al frente por no saberse sus canciones.
“Solo he venido a verte. Me he metido un poquito en el concierto para hacer este detallito, para acompañarte. Te quiero mucho, les quiero mucho, disfruten”, expresó Sanz.
Le puede interesar: Llega a las salas de cine la nueva película biográfica del “Rey del Pop”, ‘Michael’
Ante su sorpresa, Pausini solo pudo decir: “Espera un momentito, estoy sin palabras y eso es muy raro, porque ¿qué está pasando? Yo hablo de ti y tú vienes desde allí, qué sorpresa”.
Otro de los invitados fue el músico y actor peruano Gian Marco, con quien cantó “Hoy”, una canción de su composición, interpretada originalmente por Gloria Estefan.