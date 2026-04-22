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22 abr 2026 Actualizado 15:02

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Hambruna en Colombia ha disminuido en comparación con años anteriores: Programa Mundial de Alimentos

En 6AM W estuvo Nils Grede, quien es el representante del Programa Mundial de Alimentos en Colombia; se refirió a lo que implica para el país posicionarse en la fase 3

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Daniela Puerto

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El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas, publicó el Mapa mundial de hambre, en el cual. Colombia se encuentra dentro de los 16 países que enfrentan una crisis de hambre extrema.

Escuche la entrevista completa AQUÍ:

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Daniela Puerto

Daniela Puerto

"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...

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