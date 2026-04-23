Defensa de Iacono niega pago irregular por Termomorichal y pide explicaciones a Control Risk

La defensa del empresario Serafino Iacono negó que haya existido un pago irregular de 40 millones de dólares relacionado con la operación de Termomorichal y solicitó explicaciones formales a Control Risk por un informe que, según afirma, contiene información falsa.

A través de un derecho de petición enviado a la firma, el abogado Jaime Lombana Villalba sostuvo que su cliente fue víctima de señalamientos erróneos incluidos en un informe de evaluación de riesgos presentado ante Ecopetrol y divulgado por medios de comunicación, lo que, asegura, le causó perjuicios morales y patrimoniales.

En el documento, la defensa cuestiona que el informe vincule a Iacono como beneficiario de Termomorichal S.A.S. y de sociedades relacionadas con Pacific Power Generation Corp., asociándolo con un supuesto pago irregular cercano a los 40 millones de dólares a favor de Genser Power Inc.

¿Qué dice el informe de Control Risk?

Según lo conocido, el informe evidenciaría supuestos pagos realizados desde Ecopetrol a una empresa que, al parecer, estaría vinculada a Iacono en las Islas Vírgenes Británicas.

Sin embargo, la defensa insiste en que esa afirmación “es falsa” y omite información clave, como contratos de compraventa de acciones firmados en 2015 y 2017 que, dice, demuestran la salida definitiva de Iacono y sus sociedades de la estructura accionaria de dichas compañías años antes de los hechos señalados.

El abogado también indicó que ya fue presentada una denuncia ante la Fiscalía, que estaría siendo tramitada por una delegada para organizaciones criminales junto con otras investigaciones relacionadas con Ecopetrol, Control Risk y terceros.

En el derecho de petición, la defensa solicitó a la firma explicar si conocía los documentos que acreditan la desvinculación de Iacono, por qué no fueron incluidos en el informe y quiénes participaron en su elaboración. Asimismo, pidió copia completa del estudio y detalles sobre su contratación, incluidos los honorarios pagados y los funcionarios de Ecopetrol que interactuaron en el proceso.

La defensa advirtió que, de no obtener respuesta, acudirá a un juez constitucional para exigir la entrega de la información y avanzar en acciones legales encaminadas a la reparación de los daños causados.