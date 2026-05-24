Joven fue rescatado tras caer a un abismo mientras practicaba moto montañismo en Yumbo, Valle

Un hombre que practicaba moto montañismo en zona rural de Yumbo fue rescatado por organismos de socorro luego de sufrir un accidente en un sector montañoso ubicado a más de cuatro horas del casco urbano del municipio.

El hecho ocurrió en el sector conocido como Loma de los Vientos, donde la víctima cayó en una zona de abismo mientras recorría el lugar junto a un grupo de motociclistas.

Tras el accidente, sus compañeros alertaron a los organismos de socorro y unidades del Cuerpo de Bomberos de Yumbo desplegaron un operativo de rescate en la zona.

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“El hombre presentó lesiones en la región lumbar tras caer de la moto. Al llegar al sitio se estabilizó a esta persona y con el uso de cuerdas se logró bajar unos 500 metros hasta una trocha para encontrar un camino y desde allí, durante tres horas, se realizó el traslado manual”, explicó el capitán Alberto Valencia, comandante del Cuerpo de Bomberos de Yumbo.

Luego de la compleja operación, el lesionado fue trasladado a un centro asistencial de Cali para recibir atención médica.