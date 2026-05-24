Ofrecen recompensa tras tres homicidios ocurridos en hechos aislados en Toro, Valle

Tres personas fueron asesinadas en hechos aislados, pero ocurridos casi de manera simultánea, en el municipio de Toro, norte del Valle del Cauca. Tras un consejo de seguridad extraordinario, las autoridades ofrecieron hasta 30 millones de pesos de recompensa por información que permita identificar y capturar a los responsables.

El primer caso se registró en horas de la tarde en la vereda El Guineo, zona rural del corregimiento de San Francisco, donde fue hallado el cuerpo sin vida de Francisco Javier López Vargas. De acuerdo con las primeras informaciones, la víctima fue encontrada sobre la vía que conduce a esta zona rural.

Horas más tarde, en el corregimiento El Bohío, también en área rural del municipio, fue encontrado muerto Octavio de Jesús Penagos Ardila, de 58 años, reconocido en la región como adiestrador de caballos.

El tercer homicidio ocurrió en la noche en el barrio El Hobo, en zona urbana de Toro. Uniformados de la Policía atendieron un llamado ciudadano por detonaciones de arma de fuego y, al llegar al sitio, hallaron sin vida a María Mercedes Escobar de Muñoz.

Según las autoridades, las investigaciones preliminares indican que se trataría de hechos independientes.

Tras analizar la situación de orden público, las autoridades anunciaron medidas para reforzar la seguridad en el municipio, entre ellas toque de queda para menores de edad entre las 8:00 de la noche y las 5:00 de la mañana, restricción al parrillero hombre, aumento del pie de fuerza de la Policía y el Ejército, además de reducción en los horarios de funcionamiento para establecimientos abiertos al público.