Vacuna contra el cáncer de páncreas: ensayos clínicos muestran resultados prometedores a largo plazo

Un tratamiento experimental contra el cáncer de páncreas basado en tecnología de ARN mensajero (ARNm) está mostrando resultados prometedores a largo plazo, según nuevos datos de un ensayo clínico. En este estudio, la mayoría de los pacientes que recibieron una vacuna personalizada siguen con vida seis años después del diagnóstico, superando ampliamente el pronóstico habitual de esta enfermedad, considerada una de las más letales: menos del 13% de los pacientes sobrevive más de cinco años.

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Este enfoque forma parte de la inmunoterapia, una estrategia que busca “entrenar” al sistema inmune del paciente. A diferencia de otros tratamientos, la vacuna no elimina directamente los tumores existentes, sino que prepara al organismo para identificar y destruir células cancerosas residuales o futuras antes de que se multipliquen.

Los resultados, liderados por el investigador Vinod Balachandran del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, sugieren que quienes responden a la vacuna tienden a vivir más tiempo que quienes no lo hacen. Sin embargo, especialistas advierten que se trata de una muestra pequeña y que aún se requieren estudios más amplios para confirmar la eficacia del tratamiento.

Es por esta razón que en 6AM W de Caracol Radio, Julio Sánchez Cristo habló con el oncólogo Vinod Balachandran para obtener más detalles de este estudio clínico.

¿Ya está lista la vacuna?

Actualmente la vacuna se encuentra en ensayos clínicos y se han visto resultados prometedores, es decir, lo que se está haciendo es probar la vacuna en pacientes alrededor de todo el mundo. Dependiendo de los resultados se anunciará cuando estará disponible a nivel mundial.

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¿De dónde proviene la vacuna?

La historia comienza hace 10 años cuando comenzaron a estudiar un grupo de pacientes que sobrevive a largo plazo al cáncer de páncreas. El 90% de los pacientes muere, pero el 10% que son los casos extraños, sobreviven a largo plazo. En este momento están estudiando estos pacientes basados en dos preguntas: la primera, ¿Cómo lo lograron? Y la segunda, ¿Qué podemos hacer para replicar?

Lo que sucede con este 10% de pacientes es que su sistema inmune reconoce naturalmente esta forma de cáncer de páncreas. Entonces la vacuna está diseñada para replicar lo que pasa con este 10%, que son los casos raros de pacientes con cáncer de páncreas que logran sobrevivir a largo plazo.

¿En qué momento se le aplica esta vacuna a las personas que sufren de esta enfermedad?

Lo que encontraron en los sobrevivientes de cáncer de páncreas es que lo reconocen como externo, lo que se hizo con esta vacuna es replicar lo que pasa con los sobrevivientes. Es un proceso rápido gracias al ARN mensajero, el primer ensayo que se hizo fue en diciembre de 2019.

El paciente debe hacerse una cirugía, le quitan el tumor, analizan el tumor y se crea una vacuna específica para cada paciente.

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