Vacuna a tus niños, niñas y adolescentes y protégelos contra seis tipos de cáncer

En un esfuerzo por proteger a los niños, niñas y adolescentes contra seis tipos de cáncer, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, lidera la jornada ‘Vacunatón nocturna’, que se realizará este 26 de marzo en los centros comerciales Paseo de la Castellana, La Plazuela y Gran Manzana, de 5:00 p.m. a 9:00 p.m.

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El biológico contra el Virus del Papiloma Humano, VPH, se aplicará a la población con rango de edad entre los 9 a 17 años en dosis única y los protege contra los cáncer de cuello uterino, pene, vulva, garganta, ano y vagina.

La jornada hace parte de la agenda conmemorativa del Día Mundial de la Eliminación del Cáncer de Cuello Uterino, una fecha orientada a sensibilizar a la población y movilizar a los sistemas de salud para fortalecer las acciones de prevención, detección temprana y tratamiento oportuno de esta enfermedad prevenible que en Cartagena, en 2025, registró 98 casos nuevos.

Sobre la jornada, el director del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, Rafael Navarro España, hizo un llamado a padres de familia y cuidadores para que asistan masivamente a los puntos señalados, toda vez que la vacunación es una de las estrategias prioritarias de protección de la salud pública.

La vacunacion también se llevará acabo en más de 70 puntos publicos y privados en los centros de salud administrados por la ESE Cartagena de Indias y en las IPS de las EPS vacunadoras, donde además de la vacunacion contra el VPH, estarán disponibles los biológicos del esquema regular para los menores de seis años, gestantes y adultos mayores, con el propósito que toda la familia se ponga al día.

Cabe recordar que las vacunas son gratuitas, salvan vidas y están disponibles durante todo el año, por eso la invitación también es acercarse a la IPS más cercana a su residencia.