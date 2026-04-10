Bogotá tiene más de 610.000 vacunas contra la influenza en comienzo de pico respiratorio

Debido al inicio del pico respiratorio en Bogotá, la Secretaría Distrital de Salud inició la distribución de 610.000 dosis de vacuna contra la influenza, correspondientes a la cepa sur 2026, entregadas por el Gobierno nacional.

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En ese sentido, desde este viernes, 10 de abril, están disponibles las vacunas en más de 200 puntos habilitados de la ciudad, con prioridad para los grupos con mayor riesgo de complicaciones.

Del total de biológicos recibidos, 400.000 dosis están destinadas a población adulta y 210.000 a población pediátrica, lo que permitirá ampliar la cobertura de vacunación en grupos priorizados.

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Esta llegada se produce en medio de un contexto internacional de alerta por la circulación de virus influenza, especialmente por el predominio del subtipo A(H3N2) y el aumento acelerado de casos reportados en Europa y países del este de Asia.

La Organización Mundial de la Salud advirtió sobre la expansión del subclado K (J.2.4.1), cuya mayor capacidad de transmisión mantiene en alerta a los sistemas sanitarios.