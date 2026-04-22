Sintragrosavia mediante plantón, expresa su desacuerdo con la reducción del 60% de presupuesto

Rionegro, Antioquia

Según el comunicado, el presupuesto destinado a la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria ha venido disminuyendo de manera sostenida en los últimos años, pasando de más de 299 mil millones de pesos en 2024 a una proyección de apenas 120 mil millones para 2027. Esto representaría una reducción cercana al 60 por ciento.

Los trabajadores advierten que este recorte pondría en riesgo la operación de centros de investigación, laboratorios y bancos de germoplasma, fundamentales para la conservación de la biodiversidad.

Por lo anterior, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Agrosavia, Sintragrosavia, expresa su desacuerdo y preocupación por las decisiones tomadas mediante una movilización pacífica que se realiza este Miércoles 22 de abril en el kilómetro 7, vía palmas, sector Llano Grande.

“Estamos defendiendo la comida de todos, somos trabajadores y trabajadoras de Agrosabia, los cuales estamos presentando problemas en el presupuesto, hubo una reducción del presupuesto del 60% para el 2027″, expuso Mario Alonso Mesa, Presidente de Sintragrosavia Antioquia Cafetero.

Además, señalan una posible reestructuración institucional que trasladaría la administración de estos recursos genéticos al ICA, lo que, según el sindicato, se estaría planteando sin estudios técnicos previos ni garantías financieras.

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El sindicato hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para reconsiderar el presupuesto proyectado: “Significa poner en riesgo décadas de esfuerzo de trabajadoras y trabajadores que escogimos la ciencia como una forma de transformar el país, que llevamos conocimiento a los territorios en medio del conflicto, que acompañamos a comunidades rurales donde muchas veces el Estado solo ha llegado de manera fragmentaria, y que hicimos de la investigación pública una apuesta ética por la paz, la dignidad y el desarrollo”, señaló Sintragrosavia mediante su comunicado oficial.