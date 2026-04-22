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22 abr 2026 Actualizado 21:07

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Semana del Idioma en Bello: actividades culturales como oratorias y presentaciones de libros

Agéndese a partir del 18 al 25 de abril en esta agenda cultural alrededor de la Semana del Idioma.

Cortesía

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Bello, Antioquia

Dentro de la comunidad de Bello comenzó esta semana una conmemoración y celebración de distintas actividades entorno a la Semana del Idioma, con distintos encuentros culturales invitando a la población a resaltar la riqueza de la palabra.

Iniciando el pasado 18 de abril hasta el fin de semana del 25, habrá una programación completa complementando la identidad lingüística y el papel del idioma como herramientas de transformación e inclusión.

Dentro de las más de 500 actividades culturales, la Alcaldía de Bello estará convocando para asistir a espacios como: concursos de ortografía con instituciones oficiales y de cobertura, presentaciones de libros; entre ellos, textos de autores como Wilmar Tapas, Catalina Merino, etc.

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La celebración, enmarcada bajo el nombre de “Entre voces y letras” tendrá encuentros de oratoria con autores locales y nacionales; celebrará la Semana de la Danza y habrá muestras de cine y teatro junto con espectáculos circenses.

En el marco del Día del Bibliotecario, se hará conmemoración también del natalicio del bellanita y expresidente Marco Fidel Suárez el próximo 23 de abril a las 10:00 de la mañana.

La Secretaría de Cultura se unió a la celebración semanal, junto con la premiación del Concurso de Literatura este viernes 24 de abril llamado “Los sueños de Luciano Pulgar”, que abrió sus puertas a participantes desde el 10 de abril.

Si desea obtener mayor información y detalle sobre la programación, pronto estará habilitada en el sitio web de la Alcaldía de Bello y demás sitios oficiales que se unieron a la Semana del Idioma, promoviendo la creatividad literaria a niñas, niños, jóvenes y adultos.

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