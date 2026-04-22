Presidente de la Asamblea de Boyacá pide rigor a señalamientos del presidente Petro

“Como presidente de la Asamblea departamental, rechazo con total firmeza y contundencia las declaraciones donde se señala a la provincia del valle de Tenza como escenario de estructuras criminales", presidente de la Asamblea de Boyacá, Felipe Puentes

Boyacá

En entrevista con Caracol Radio el presidente de la Asamblea de Boyacá, Felipe Puentes hizo un enérgico pronunciamiento contra las declaraciones del presidente, Gustavo Petro quien señaló que, desde el valle de Tenza en Boyacá, hay un control mafioso que estaría planeando un atentado contra el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

“Como presidente de la Asamblea departamental, rechazo con total firmeza y contundencia las declaraciones donde se señala a la provincia del valle de Tenza como escenario de estructuras criminales, sin que exista hasta el momento información clara, verificable y debidamente sustentada por las autoridades competentes”.

Pidió que no se señale a una región donde hay gente trabajadora que vive en la legalidad.

“De acuerdo con lo dicho por el presidente de la República y su ministro de Defensa en el último Consejo de Ministros, no podemos permitir que se estigmatice una región que históricamente ha sido trabajadora, ha sido pacífica y ha estado siempre comprometida con la legalidad. La provincia del valle de Tenza y el mismo departamento no pueden ser objeto de señalamiento ligeros que pueden generar miedo, que pueden afectar la confianza y que, sobre todo ponen en riesgo la estabilidad social, económica y política de nuestras comunidades”.

Eso sí, el presidente de la Asamblea de Boyacá, Felipe Puentes le pidió a las autoridades mostrar resultados sobre lo que realmente ocurre en esa región del departamento.

“Invitamos al gobierno nacional a que si definitivamente existen amenazas reales el país necesita menos discursos y más acciones contundentes. También les pedimos a los organismos de inteligencia que actúen de manera inmediata, que presenten resultados concretos y que garanticen la seguridad en el territorio”.