Movilización indígena del Cauca llega a Bogotá: ingresaron en 22 chivas

En horas de la mañana de este martes 21 de abril se evidenció la presencia de al menos 22 chivas en medio de una manifestación indígena en el sector de Chusacá, en el municipio de Soacha.

Son cerca de 800 indígenas Misak provenientes del departamento de Cauca que se dirigen hacia Bogotá, en una movilización que llamaron ‘Movilización nacional por la vida y el territorio’.

Desde la Secretaría Distrital de Gobierno desplegaron su personal para monitorear la llegada de la movilización en la autopista sur con Calle 57.

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“Se estima la llegada de aproximadamente 19 chivas, 6 camionetas y un camión hacia la Plaza Cultural La Santamaría, tomando la Carrera 30 y la Calle 26 en sentido Occidente-Oriente y posteriormente, se movilizarían a pie hacia la Plaza de Bolívar”, informaron.

Hacia las 10 de la mañana la movilización ya estaba entrando a la capital por la Autopista Sur y a las 11:30 ya estaban entrando la Plaza Cultural La Santamaría.

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Se espera una posible manifestación de los indígenas Misak hacia la Plaza de Bolívar en los próximos minutos.