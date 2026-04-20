Lunes 20 de abril, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

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6.500 recolectores de café se requieren para la cosecha cafetera del primer semestre del año en el Quindío

En el municipio de Pijao se llevó a cabo el fin de semana el lanzamiento oficial del plan cosecha para garantizar la seguridad durante la recolección cafetera.

El director del comité de cafeteros del departamento, José Martín Vásquez explicó que los municipios cordilleranos de Génova, Pijao, Buenavista, Córdoba, Calarcá y Salento concentrarán la mayor producción cafetera del departamento por lo que el mensaje es que brindarán atención especial de la mano con las autoridades para generar las mejores condiciones.

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Enfatizó que necesitan entre 6.500 a 7.000 recolectores de café para atender la cosecha y aspiran una recolección de 8 millones de kilos de café pergamino seco que podría generar un valor cercano a los 150 mil millones de pesos.

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Dijo que parte de la articulación es el acompañamiento de la alcaldía, comités municipales y asistir a las plazas principales donde los propietarios de fincas realizarán la contratación correspondiente.

Es de resaltar que la producción proyectada para el segundo semestre del año es de 102.480 sacos que representa el 48% y el restante es la destinada en el primer semestre.

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En ese mismo sentido se pronunció el gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis agradeció el acompañamiento del apoyo de la Policía y del Ejército que están al tanto para blindar todos los rincones de la zona cordillerana.

Indicó que una de las falencias que se evidencia en las fincas es la relacionada con la falta de recolectores por eso el llamado a participar activamente del proceso a través de todos los actores que influyen en la recolección.

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Mencionó que no solo se generan garantías en la alimentación, sino que también con el hospedaje para atender a los trabajadores que en muchas ocasiones llegan de otras regiones del país.

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Por último, el alcalde del municipio de Pijao John Jairo Restrepo reconoció que la cordillera del departamento es la gran despensa del café por eso la importancia del trabajo articulado para fortalecer la presencia institucional.

Reforzó el llamado a todos los recolectores para que sean parte del proceso puesto que ha evidenciado la problemática de los cafeteros por la falta de mano de obra

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Siete mariachis resultaron heridos en medio de un accidente de tránsito en zona rural de Armenia, el vehículo en el que se transportaban sufrió volcamiento

Pasadas las 10 de la noche del sábado 18 de abril se registró un accidente de Tránsito en la vía que de Armenia conduce a la vereda Hojas Anchas dejando como saldo siete personas lesionadas.

El teniente Juan Diego Herrera del cuerpo oficial de bomberos de la ciudad como primer respondiente dio a conocer que un vehículo que transportaba a los mariachis sufrió volcamiento lateral. Informó que establecieron la respuesta inmediata que permitió que los heridos fueron trasladados a centros asistenciales para la revisión médica correspondiente.

Asimismo, resaltó que la emergencia fue apoyada por unidades del cuerpo oficial de Bomberos de la ciudad, Policía Nacional y el Instituto Departamental de Tránsito del departamento IDTQ.

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Las autoridades en el Quindío desmintieron panfleto amenazante que circula en redes sociales

Y es que a través de redes sociales y portales de noticias circuló información sobre un panfleto que establecía limpieza social en el departamento. Al respecto el coronel Carlos Mario Bustamante, comandante de la Policía del departamento sostuvo que estos son mensajes sin un fundamento verídico del contexto local en seguridad, siendo ediciones de internet con fines de incidir en la percepción ciudadana.

Fue enfático en decir que este tipo de publicaciones no solo buscan generar zozobra y preocupación en la comunidad, sino que además pueden constituir conductas delictivas. Envío el llamado a la comunidad a no difundir información sin antes ser verificada, ya que esto puede aumentar el temor colectivo.

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En otras noticias judiciales, en el barrio Bosques de Pinares de Armenia se registró la muerte de un hombre, las autoridades descartaron que se tratara de un caso de homicidio como fue registrado en redes sociales. De acuerdo con la secretaría de Gobierno de la ciudad, un hombre de 58 años presentaba problemas respiratorios y al parecer bronco aspiró falleciendo en el lugar de los hechos.

Las autoridades judiciales investigan móviles y autores de ataque sicarial ayer domingo en barrio El Palmar en el Plan Piloto de la Comuna Uno en el Sur de Armenia, donde fue atacado un hombre que minutos después murió debido a la gravedad de las heridas, no hay reporte oficial sobre este homicidio.

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En el marco de las acciones permanentes para la prevención y control de la violencia intrafamiliar, la Policía Quindío capturó en flagrancia de un hombre de 26 años de edad, en zona urbana de esta municipalidad.

La acción policial se realizó en la carrera 7 con calle 14 en vía pública del barrio Centro, hasta donde llegaron los uniformados y dieron captura al victimario, quien agredía a su pareja sentimental de manera física, verbal, psicológica, sexual y económica en presencia de sus hijos de 2 y 13 años de edad.

Esta persona presenta registros en el Sistema Penal Oral Acusatorio SPOA por delitos de violencia intrafamiliar años 2025 – 2026 y lesiones culposas año 2016.

El capturado fue dejado a disposición de la fiscalía general de la Nación para su judicialización, donde posterior a las audiencias le fue otorgado medida de aseguramiento intramural en establecimiento carcelario.

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El olfato de NICO detectó más de 500 gramos de estupefacientes en Armenia

A través de acciones permanentes de prevención y control, la Policía Nacional por medio de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental y el Grupo de Guías Caninos, lograron el hallazgo de sustancias estupefacientes en la comuna IV de la capital quindiana.

Esta acción policial se realizó gracias al olfato del ejemplar canino NICO, que da señal pasiva de sentado en unas escaleras del sector junto a un hueco en la tierra ubicado sobre la carrera 24 con calle 32 en vía pública del barrio Santander.

Al verificar el lugar señalado, se halló una bolsa plástica transparente con una sustancia dosificada de estupefacientes, verificando su contenido se halló un peso de 543 gramos de marihuana y 48 gramos de bazuco, esta sustancia fue dejada a disposición de autoridad competente.

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La Policía Nacional a través de la Seccional de Investigación Criminal en coordinación con la Fiscalía Octava Local de Armenia, logró la captura de una persona por el delito de homicidio en La Villa del Cacique.

El procedimiento se llevó a cabo en la calle 34 con carrera 25 en vía pública del barrio Centro en cumplimiento a orden judicial emitida por el Juzgado Primero con Función de Control de Garantías de Calarcá.

La captura corresponde a un hombre de 26 años de edad, presunto responsable del homicidio con arma cortopunzante durante una riña de Nicolás Pineda Bedoya de 34 años de edad por hechos ocurridos el pasado 13 de enero de 2026 en el barrio Las Ferias de esta municipalidad.

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En desarrollo de acciones operativas contra el delito, la Policía Quindío realizo 13 allanamientos en 4 municipios del departamento, logrando la captura de 8 personas por delitos de tentativa de homicidio, homicidio, fabricación, tráfico porte o tenencia de armas de fuego, municiones o accesorios y tráfico fabricación o porte de estupefacientes.

Estas diligencias se realizaron a través de la Seccional de Investigación Criminal, Inteligencia y en coordinación con la fiscalía general de la Nación en los municipios de La Tebaida, Quimbaya, Montenegro y Armenia, donde se incautaron diferentes tipos de armas de fuego, municiones, estupefacientes y dinero en efectivo producto de esta actividad delincuencial.

Mencionados resultados operacionales permiten esclarecer hechos de homicidio, afectación directa a estructuras dedicadas al tráfico local de estupefacientes y armas de fuego.

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Capturas por presunto caso de acto sexual violento contra una menor de edad, hurto y la recuperación de una motocicleta, hacen parte de los resultados positivos de las diferentes estrategias de seguridad implementadas por la Alcaldía de Armenia, en conjunto con la Policía Nacional, y que están orientadas a fortalecer la convivencia y blindar el territorio frente al delito.

Entre los resultados se destacó la captura de un sujeto en el barrio El Milagro, señalado por un presunto caso de acto sexual violento contra una menor de edad. Gracias a la denuncia y a la rápida intervención de la Policía, el presunto agresor fue puesto a disposición de la fiscalía general de la Nación, FGN.

Sumado a ello, en el sector del parque Sucre, mediante labores de patrullaje preventivo, fueron capturadas dos personas señaladas de cometer un hurto mediante intimidación con arma blanca. Durante el procedimiento, se logró la recuperación de un teléfono móvil que había sido hurtado minutos antes a una ciudadana, quien identificó plenamente a los implicados.

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Otro resultado se registró en el marco de las acciones de control en el sur de la ciudad, donde gracias a la información suministrada por la comunidad se logró la recuperación de una motocicleta que había sido reportada como hurtada bajo la modalidad de atraco en zona rural del departamento.

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Con Equipo de Intervención Inmediata y centro transitorio itinerante provisional, Alcaldía y autoridades atenderán personas en situación en calle

Desde hoy lunes 20 de abril, a partir de las 5:00 a.m. y con dispositivos diarios, permanentes en zona céntrica y simultáneos en una comuna de Armenia, un Equipo de Intervención Inmediata conformado por la Alcaldía, EPA, Red Salud, Policía, Ejército Nacional y Migración Colombia, pondrá en marcha el dispositivo de atención para habitantes en situación de calle y brindará acompañamiento institucional a esta población.

Con efectivos de la Policía Quindío, a través del Plan Despertar, las acciones se iniciarán a las 5:00 de la mañana. La intervención de hoy se realizará en las comunas 1 y 7 de la ciudad, y esta semana se extenderán a las comunas 2, 3, 6 y 10.

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En cada jornada, operarios de EPA adelantarán limpieza y recuperación de los espacios intervenidos, mientras que las secretarías de Gobierno y Desarrollo Social activarán la ruta de atención.

Durante la mañana se habilitará un Centro transitorio itinerante provisional, al que serán llevados las personas que requieran atención y respuesta inmediata a necesidades básicas: atención de urgencias sociales, alimentación, valoración psicosocial, higiene personal (incluyendo duchas, entrega de ropa limpia y corte de cabello).

Adicionalmente, una vez a la semana se implementará en este lugar, un dispositivo especial orientado a la superación de la vida en calle, con actividades para sus procesos de inclusión y nuevas oportunidades, a través de Carpicultura, Imdera y las secretarías de Educación y Desarrollo Económico.

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Desde el Quindío el ministro de Justicia aseguró que las extorsiones se generan más por fuera de las cárceles que dentro de ellas

En el marco de la visita del ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo al departamento se pronunció sobre la problemática de extorsión que se vive a nivel nacional y que en muchas ocasiones se ha relacionado con los establecimientos carcelarios.

Recordó que existe un decreto que cuando se identifica a un número telefónico que está relacionado con extorsión lo reportan el número al operador y este a su vez lo bloquea. Enfatizó que es un proceso que realizan diariamente por lo que evidenció que una persona dedicada a este delito tiene otro número telefónico por lo que genera nuevamente la extorsión lo que impide una acción efectiva.

Señaló que uno de los cuestionamientos está relacionado con el de implementar un sistema de inhibición en general, pero resulta que si se establece de esa manera afecta a toda la comunidad que reside cerca de un establecimiento carcelario.

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En el Quindío advierten que hay más de 3.000 habitantes en condición de calle lo que impacta directamente en la seguridad y la salud pública

Una de las mayores problemáticas del departamento tiene que ver con la proliferación de los habitantes de calle que se ven relacionados con hechos delictivos como hurtos y homicidios. Al respecto el secretario del Interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez reconoció que es una problemática muy grave por el número que se tiene de habitantes de calle en un departamento tan pequeño.

Frente a la situación, sostuvo que desde el gobierno departamental han implementado la patrulla social con el fin de brindar acompañamiento para lograr atender de manera oportuna a esta población y finalmente que puedan retornar a su lugar de origen puesto que muchos llegan de Bogotá, Medellín y Manizales.

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Aseguró que gran parte de los quindianos están cansados frente a los hechos de violencia y delictivos que ocasionan los habitantes de calle puesto que 11 homicidios son generados por este sector poblacional sumado a las lesiones personales y los hurtos.

Asimismo, mencionó que esta población tiene una problemática muy fuerte que es el consumo de droga, principalmente la heroína que se encuentra a bajo costo y de manera fácil en el departamento.

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En el Quindío adelantan acciones preventivas para la protección del agua frente a la advertencia de un fenómeno de El Niño en el segundo semestre del año

Ante la advertencia del IDEAM sobre la alta probabilidad de un fuerte fenómeno de El Niño, el director encargado de la Corporación Autónoma Regional del departamento Juan Esteban Cortés dijo que adelantan acciones preventivas con el fin de evitar afectaciones en el recurso hídrico. Afirmó que la entidad pertenece a toda la red de gestión del riesgo tanto a la departamental como a las de los consejos municipales por eso lo clave de la articulación para abordar la problemática que podría registrarse.

Evidenció que ya cuentan con los instrumentos como por ejemplo las empresas prestadoras de servicios públicos implementan los programas del uso eficiente del agua.

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Del mismo modo dijo que han llevado a cabo procesos de restauración de las diferentes cuencas del departamento como en cuenca del Río Quindío, Río Roble y las microcuencas urbanas de la ciudad de Armenia.

También resaltó que entre las acciones en curso están los procesos de planeación y ordenamiento de las fuentes hídricas, así como la identificación del abanico hídrico Risaralda – Quindío, considerado un insumo clave para la gestión de aguas subterráneas en la región.

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Ni con tutela le entregan medicamentos de alto costo a un menor de edad en Armenia, madre de familia exige soluciones para evitar el deterioro de su salud

Se trata de un menor de 12 años de edad que padece Hemofilia A Severa que es una condición que genera que la sangre no coagule por lo que requiere de un tratamiento constante y especial.

La madre del menor, Natalia Fernández denunció que la IPS Integral Solutions no le entrega el medicamento que requiere su hijo porque Asmet Salud no le gira los recursos lo que pone en riesgo su vida. Explicó que el menor urge por una terapia de profilaxis que debe aplicarse los días lunes, miércoles y viernes, pero hasta el momento no ha sido posible que sea de manera continua.

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Advirtió que interpuso una acción de tutela cautelar a la EPS para que le fuera suministrado el medicamento lo que permitió una semana, pero ya le comunicaron que no se podrá continuar con el proceso lo que aumenta su angustia porque cada ampolla tiene un valor aproximado de un millón 800 mil pesos y pone en riesgo la vida de su hijo ya que cuando no recibe el suministro se forman morados y hemorragias internas en su cuerpo.

Realizó un llamado de atención para que de manera constante y sin excusas su hijo reciba el tratamiento correspondiente para garantizar su derecho a la salud.

También detalló que desde la institución educativa donde estudia su hijo enviaron un oficio al juzgado advirtiendo que para evitar un incidente por la falta de tratamiento no puede participar en las actividades académicas presenciales lo que impacta su formación integral.

El Juzgado Primero Penal del Circuito para adolescentes con Función de Conocimiento admitió la acción de tutela y decretó como medida provisional ordenar a Asmet Salud EPS y a la IPS Integral Solutions que, de manera INMEDIATA, realicen las gestiones para garantizar la continuidad del tratamiento prescrito por el especialista en hematología tratante.

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Risaralda, Quindío y Caldas, departamentos pertenecientes a la región RAP Eje Cafetero estuvieron muy por debajo de la media nacional en pobreza multidimensional (9,9%), mientras Tolima no logra aun avanzar significativamente en este índice.

De acuerdo con el DANE, El departamento del Quindío ocupó la sexta posición a nivel nacional en el índice de pobreza multidimensional, al obtener un nivel de incidencia de 6,7 en 2025, frente a 7,4% en 2024.

La relación de pobreza urbana/rural para Quindío fue en 2025 de 6%: 11.2%; de Caldas de 4.7%: 18.9% y Tolima 9%: 19.6%

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Para conocer el presente del proyecto de residencias universitarias, iniciativa de la Gobernación del Quindío, un grupo de estudiantes de diferentes programas del alma mater se reunió este viernes 17 de abril con el gobernador del Quindío, el rector uniquindiano, funcionarios de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y delegados del Ministerio del Interior y del Ministerio de Educación.

El encuentro tuvo lugar en el salón de exrectores de la UQ y durante el mismo se propuso, por parte de la SAE, una ruta para avanzar con el proyecto, pese a que el predio ofrecido para desarrollarlo continúa en proceso de extinción de dominio. El encuentro comenzó con un recuento de lo que ha pasado desde que se concibió la iniciativa:

Luego de la cronología del proceso, expuesta por el rector Luis Fernando Polanía Obando, el vicepresidente de Bienes Muebles e Inmuebles de la SAE, Andrés Salazar Charry, dijo que tras asumir el cargo estudió el caso y concluyó que el estancamiento del proyecto no obedecía a falta de voluntad política y avaló la realidad jurídica expuesta por la gobernación.

Explicó que durante las últimas semanas ha estado, junto con su equipo, buscando alternativas para que los activos que están en administración de la SAE puedan generar valor económico, social y ambiental aun cuando no esté resuelta de forma definitiva la titularidad del predio.

El funcionario referenció un decreto de reciente expedición, que acaba de pasar la fase de normalización de la metodología para aplicarse y que apenas hace un par de semanas pudo emplearse, como ruta para destrabar el proceso y enajenar de forma temprana algunos bienes declarados como activos estratégicos.

Así las cosas, se planteó como compromiso, una nueva mesa de socialización, dentro de un mes, en la que la SAE expondrá si el predio prometido para las residencias universitarias puede cederse sin riesgo jurídico para la Gobernación del Quindío y la Universidad del Quindío.

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El gobernador del Quindío, al cierre del encuentro, reafirmó su compromiso con el proyecto, que además quedó incluido en su plan de desarrollo, y con los recursos económicos, tanto para sanear el predio por concepto de predial, servicios públicos y similares, como para la remodelación de la edificación y que preste el servicio anunciado.

El rector Polanía Obando, en idéntico sentido, manifestó su compromiso para apoyar las residencias universitarias y coordinar, en nombre de la UQ, lo referente a los estudios a que deberá ser sometida la estructura antes de la intervención que allí planea la Gobernación del Quindío.

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En más del 20% avanzan obras del intercambiador vial en inmediaciones del Coliseo del Café de Armenia, desde la alcaldía resaltan los planes de contingencia vial

Una de las obras de mayor complejidad y con más relevancia en materia vial es precisamente el intercambiador de la calle segunda con carrera 19 en el sector de Bomberos de la capital quindiana.

La secretaria de Infraestructura municipal, Claudia Arenas se refirió inicialmente al plan de manejo de tráfico teniendo en cuenta los cierres viales en este importante sector de la ciudad.

Reconoció que llevan más de una semana con un cambio muy importante en la movilidad debido a la contingencia en inmediaciones del conjunto residencial Nisa Bulevar, sin embargo, destacó que el comportamiento ha sido muy positivo.

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Afirmó que los planes que se han establecido como la glorieta temporal en el sector del Coliseo del Café ha funcionado de buena manera lo que resalta lo clave del proceso porque la comunidad ha logrado movilizarse por esta zona.

De otro lado, la funcionaria detalló la ejecución de la obra como tal donde el avance supera el 20%. Informó que iniciarán las perforaciones de los pilotes y en los próximos días establecerán el pilotaje del lado de Nisa Bulevar donde es el tramo más grande del intercambiador por lo que están concentrados en esta zona.

En ese mismo sentido, resaltó que una vez culminen el pilotaje que esperan esté listo en el mes de mayo empezaría la excavación profunda que permitiría todo el proceso de las pantallas que unen los pilotes y que estabilizan conformando así el deprimido en la zona con el fin de continuar al tramo entre el sector del Coliseo y la glorieta de Bomberos.

Recordó que cuentan con un recurso de 2 mil millones de pesos que está definido para entregar a los comerciantes que han sido afectados por los cierres de las obras por lo que están desde la secretaría de desarrollo económico estructurado el plan para generar acompañamiento a partir del predial, laborales, industria y comercio.

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El diálogo y la concertación, como herramienta para la solución de conflictos, ha sido la estrategia que la Alcaldía de Armenia ha priorizado para salvaguardar la sana convivencia en la ciudad, y ejemplo de ello fue el positivo resultado, con el que se logró la apertura de una vía en el sector de Belencito Bajo, tras un bloqueo generado por la comunidad debido a una inundación que provocó un derrumbe y afectó la movilidad en la zona.

Gracias al liderazgo de la Secretaría de Gobierno y Convivencia se instaló un espacio de diálogo y mediación con la comunidad, en articulación Oficina Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, OMGERD; Empresas Públicas de Armenia, EPA, y la Secretaría de Infraestructura, con el propósito de escuchar a los ciudadanos y construir soluciones oportunas frente a la emergencia presentada.

Como resultado de este ejercicio concertado y de un trabajo articulado entre las diferentes entidades, se acordó la intervención inmediata del punto afectado mediante el despliegue de cuadrillas encargadas de ejecutar las labores necesarias para mitigar la situación.

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El gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya; en compañía del secretario de Planeación departamental, Luis Alberto Rincón Quintero; presentaron a la Veeduría Ciudadana del Sur del Quindío y Norte del Valle, los avances de la consultoría de la construcción de la red vial regional del departamento del Quindío vía Tarapacá - aeropuerto El Edén.

Aspectos como la viabilidad ambiental, estudios topográficos, diseños del trazado, diseño geométrico, estudio de tránsito, entre otros, fueron expuestos ante los representantes de la sociedad civil.

Desde Planeación departamental se anunció que, entre los próximos pasos, se plantea una reunión ante el Ministerio de Transporte, y la correspondiente gestión de recursos a través de regalías, así como de recursos ya aprobados provenientes del cupo de endeudamiento del departamento.

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Empresas Públicas de Armenia informa que este lunes 20 de abril de 2026 se llevará a cabo la suspensión parcial del servicio de acueducto, debido a la realización de empalmes necesarios para dar continuidad a las actividades en el marco de las obras del intercambiador vial de la carrera 19 con calle segunda norte.

La interrupción del servicio se realizará en el horario comprendido entre las 7:30 a.m. y las 4:00 p.m., con una duración estimada de 8.5 horas.

Los sectores afectados corresponden al sector hidráulico 14, entre los que se encuentran: Conjunto Nisa Bulevar, Coliseo del Café, Bomberos y Parque Residencial del Café. Esta actividad impactará aproximadamente a 944 suscriptores.

Cabe señalar que estos trabajos son necesarios para garantizar el adecuado desarrollo de las obras y mejorar la prestación del servicio en la ciudad.

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Empresas Públicas del Quindío llevó a cabo una reunión con el Plan Departamental de Agua (PDA), con el propósito de revisar los avances y definir los próximos pasos de importantes proyectos que contribuyen al fortalecimiento de la prestación del servicio en la región.

Durante la jornada se evaluaron iniciativas clave como el bombeo alterno del río Roble, la optimización del sistema de bombeo del canal abierto La Acequia en el municipio de Montenegro y la optimización del bombeo Las Águilas en Circasia.

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El carro compactador de basura ya se encuentra de regreso en el municipio de Quimbaya, luego de haber superado las fallas mecánicas que obligaron a su reparación, periodo durante el cual el servicio de recolección de residuos sólidos se mantuvo activo y sin interrupciones para la comunidad; ahora, con el vehículo en funcionamiento, se fortalece la capacidad operativa en el territorio.

Desde la administración municipal informaron que los horarios y rutas de recolección fueron socializados con la comunidad a través de las redes sociales oficiales de la Alcaldía, mediante piezas informativas que detallan los días y sectores correspondientes. Esta estrategia busca mantener informados a los ciudadanos y facilitar una adecuada disposición de los residuos.

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El Canal Telecafé se convirtió en el canal regional con más Premios India Catalina en la edición 2026, alcanzando un total de 8 galardones en los reconocimientos a lo mejor de la producción audiovisual nacional.

La gran protagonista de la noche fue la serie La Vorágine, que se consolidó como la producción más premiada de la edición con 6 reconocimientos, incluyendo el galardón a Serie de Ficción Favorita del Público.

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En deportes, el Deportes Quindío luego de ganar 1 a 0 a Tigres de visitante en el último partido del torneo Dimayor de la B del campeonato regular, quedó ubicado en el cuadrangular A de la semifinal del campeonato.

El Deportes Quindío, integra el grupo A junto a Envigado, Tigres e Internacional de Palmira, el primer partido del equipo milagroso será de local en el estadio Centenario de Armenia frente a Envigado en día y hora por determinar

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De otro lado, Con el apoyo de Indeportes Quindío, el deporte quindiano continúa destacándose en el ámbito internacional. La tenista Eilen Sofía Segovia, de la Liga de Tenis del Quindío, se coronó campeona en la modalidad de dobles, grado 4, en la categoría femenina de 14 años del Torneo Suramericano de Tenis COSAT, disputado en el Serrezuela Country Club de Mosquera, Cundinamarca, con participación de tenistas de países como Estados Unidos, México, Brasil y Venezuela.