“Lo que más está de moda es ser sostenible”: Agatha Ruiz de la Prada por actualidad de la industria

Este miércoles, 22 de abril, en los micrófonos de Dos Puntos, de Caracol Radio con Vanessa de la Torre, habló la reconocida y destacada diseñadora de modas Agatha Ruiz de la Prada, quien se encuentra en Colombia en el marco de la Cumbre de Economía Circular que se hace en Ibagué. Allí, encabezó el gran desfile de moda sostenible.

Y es que para la reconocida diseñadora, la sostenibilidad es hoy en día es, justamente, lo que está de moda.

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Moda y sostenibilidad

“Para mí una cosa que es súper importante de la moda es que sea sostenible. Imagínate que a mí me invita a su casa la señora más rica de España. ¿Cómo me podría impresionar? A mí solo me podría impresionar si me enseñara una casa que dijera que es súper sostenible, que no solamente no está gastando, sino que está produciendo energía, que todo el agua que pasa por aquí está reutilizándose“, ejemplificó Ruiz de la Prada.

Y añadió: “Lo que más de moda está es ser sostenible” .

La española también apunto que en la actualidad, no solo en la moda, sino en todos los sectores económicos y sociales de la población mundial, “hay una necesidad de que todo sea sostenible, y gracias a Dios, la verdad”.

En esa línea, Agatha Ruiz de la Prada resaltó lo que se adelanta en la Cumbre de Economía Circular. Según ella, “está muy bonito este congreso porque mezcla la moda y la ecología”.

El papel de Colombia en la moda

Por otro lado, la experta en moda se refirió al papel que está desempeñando Colombia en esa industria y aseguró que esta Nación “es uno de los países que más está invirtiendo en su moda”.

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“Las colombianas, aparte de lo guapísimas que son, les encanta la moda, les chifla la moda y, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Bogotá está haciendo un esfuerzo increíble por llevar a los mejores diseñadores colombianos a Nueva York, a Madrid. Yo estuve hace poco en Aruba y la verdad es que están haciendo una labor extraordinaria que siempre, ahora mismo, yo creo que Colombia es el país que más está invirtiendo en moda del mundo”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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