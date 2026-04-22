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22 abr 2026 Actualizado 22:38

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Política

La discusión entre Petro y Duque por la deuda de Colombia en el Fondo Monetario Internacional

El expresidente y exmandatario enfrentan una nueva polémica por la deuda que adquirió el país durante la pandemia.

Iván Duque y Gustavo Petro. Foto: (Photo by: Camilo Erasso/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images) / (Photo by Franklin Jacome/Getty Images)

Iván Duque y Gustavo Petro. Foto: (Photo by: Camilo Erasso/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images) / (Photo by Franklin Jacome/Getty Images)

Iván Duque y Gustavo Petro. Foto: (Photo by: Camilo Erasso/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images) / (Photo by Franklin Jacome/Getty Images)

No paran los desencuentros entre Gustavo Petro e Iván Duque por la deuda que adquirió el país durante la pandemia del COVID-19 en 2019.

Luego de que el presidente Petro confirmara que lograron saldar la deuda de Colombia con el Fondo Monetario Internacional que fue adquirida en el gobierno de Iván Duque, el exmandatario salió en su defensa a decir que pudieron lograrlo gracias a que fue un crédito obtenido por el Estado colombiano en las mejores condiciones.

“Usted, por el contrario, le deja a las generaciones futuras el déficit fiscal más alto del siglo, un costo de la deuda que es el doble de lo que costaba en 2022 y la credibilidad fiscal del país por el piso”, dijo.

¿Qué le respondió el presidente Petro?

Los señalamientos continuaron, y el presidente Petro le cuestionó que Colombia haya sido el único país que haya adquirido un crédito con el FMI, que tiene altas tasas de interés y entrega condiciones onerosas.

“Las condiciones son tan onerosas y con tal pérdida de soberanía que las autoridades económicas y de hacienda de los países no miran solo tasas de interés sino el enorme riesgo que generan los créditos con el FMI”, señaló.

Sin embargo, reiteró en que el Gobierno logró saldar la deuda, y en este momento, “no estamos en riesgo de ninguna condición del FMI”.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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