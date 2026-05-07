Así funcionan los edificios de plástico en Colombia: Son resistentes a sismos y altas temperaturas

De fpndo: Imagen de referencia de una de las viviendas construidas con bloques de polímeros de plástico (Crédito: Conceptos Plásticos). A la derecha hay una foto de desechos plásticos (Cortesía: Getty Images)

En Colombia existe una empresa dedicada a diseñar casas, refugios, clases, salas comunitarias y otras edificaciones con materiales plásticos de manera sencilla, asequible y que incentivan la economía circular.

Bajo el nombre ‘Conceptos Plásticos’, esta iniciativa consiste en la producción de bloques de polímeros reciclados que reutilizan desechos como bolsas, recipientes y botellas de champú.

Estos bloques pueden ensamblar edificaciones sin necesidad de pegamentos o mezclas costosas como el cemento, lo que reduce significativamente los tiempos de obra y la necesidad de mano de obra especializada.

Construcciones con estándares de calidad

Este sistema ha sido reconocido mundialmente por funcionar como una alternativa viable para la construcción: Una vivienda estándar de dos habitaciones con baño, sala de estar y comedor recicla cerca de seis toneladas de plástico y tiene la facilidad de armarse alrededor de cinco días, reduciendo de manera importante los costos de otras construcciones tradicionales.

También se trata de un producto que es dos veces más fuerte que cualquier material de construcción tradicional; es termoacústico, así que puede usarse en clima cálido y frío y mantiene temperatura confort; también es antisísmico y no propaga llamas.

“Al principio, nos pasa en todos los sitios que la gente dice ¡una casa de plástico! Y piensa en una bolsa, la gente relaciona el plástico con una bolsa. Entonces ellos piensan que acercando un encendedor se va a prender y que atravesando un dedo se va a romper. Cuando ven el producto y lo sólido que es se dan cuenta y empiezan a pesar de una manera distinta, entonces romper esa barrera inicial del usuario es muy fácil”. — Cuenta Oscar Méndez a UNICEF.

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Iniciativas sociales locales e internacionales

Esta empresa ha llevado a cabo múltiples proyectos de construcción desde que se fundó en 2010, en los que destacan los albergues que dispusieron para 42 familias desplazadas en Guapi (Cauca) entre 2015 y 2016.

En su momento, en solo 28 días, un equipo de 15 personas levantó más de 1.000 metros cuadrados de estructuras. El Consejo Noruego de Refugiados destacó que el diseño se adapta perfectamente a zonas húmedas y calurosas, además de mejorar la ventilación y la iluminación natural.

Por otro lado, en 2019, Conceptos Plásticos hizo una alianza con la UNICEF para crear una fábrica de estos ladrillos en Abiyán, Costa de Marfil, la cual apunta a transformar cientos de toneladas que son desechadas al año en esta zona para la construcción de salones de clase que atiendan las necesidades educativas de los niños.

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Según datos de la entidad en 2019, solo en Abiyán se producen más de 280 toneladas de residuos plásticos cada día, y solo se recicla alrededor del 5%: el resto suele acabar en vertederos de comunidades de bajos ingresos.

Añadido a esto, la contaminación de los residuos plásticos agrava las dificultades de higiene y saneamiento ya existentes. Además, la mala gestión de los residuos es la causa del 60% de casos de malaria, diarrea y neumonía en niños, que, a su vez, son las principales causas de muertes infantiles en Costa de Marfil.

Gracias a este trabajo y sus antecedentes, los líderes actuales de esta empresa, Oscar Méndez e Isabel Gámez, figuran en la lista de ‘National Geographic 33’ del 2025, una iniciativa que rinde homenaje a 33 figuras modernas que transforman al mundo mediante soluciones para la sociedad.

Sin embargo, a pesar de lo prometedor de esta iniciativa, la lenta actualización de normativas técnicas y las dificultades para obtener licencias para métodos alternativos frenan la adopción masiva de estas soluciones.

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