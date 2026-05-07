Colfuturo rechaza señalamientos de MinCiencias por irregularidades en el programa Crédito Beca

A través de un comunicado, la entidad calificó como “tendenciosas y falsas” las afirmaciones del Ministerio y defendió su gestión, asegurando que la administración de los recursos públicos se ha realizado bajo criterios técnicos, de transparencia y responsabilidad financiera.

La organización explicó que el manejo de los recursos en dólares responde a la necesidad de garantizar la estabilidad financiera del programa, teniendo en cuenta que los compromisos con los beneficiarios se ejecutan en moneda extranjera, lo que —según indicó— permite mitigar riesgos asociados a la volatilidad del peso colombiano.

Manejo de recursos, inversiones en dólares y respuesta a señalamientos sobre Panamá

COLFUTURO sostuvo que las decisiones de inversión han priorizado la liquidez y la disponibilidad oportuna de los recursos para garantizar la continuidad de los estudios de colombianos en el exterior financiados por el programa Crédito Beca.

En relación con uno de los puntos del informe de Minciencias sobre un certificado de depósito en Panamá, la entidad aseguró que dicho título no pertenece ni ha pertenecido a la fundación y que su inclusión obedeció a un error en la certificación bancaria emitida por la entidad financiera.

Asimismo, reiteró que la operación del programa se ha desarrollado en el marco de los convenios con el Estado colombiano, bajo esquemas de reporte, seguimiento y control institucional, incluyendo auditorías externas.

Adicionalmente, indicó que continuará colaborando con los organismos de control y que entregará toda la información requerida para esclarecer las inquietudes sobre la administración de los recursos del programa Crédito Beca.

El pronunciamiento se conoce luego de que Minciencias trasladara el informe a las autoridades competentes para el inicio de las investigaciones correspondientes.