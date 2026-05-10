Cuando un huevo flota, ¿está bueno o malo?: La ciencia explica si sería necesario botarlo

El huevo es uno de los alimentos más consumidos en Colombia. Según datos del DANE de 2023, este producto supera en consumo a muchos otros alimentos presentes en la canasta familiar. Sin embargo, aunque hace parte de la dieta diaria de millones de personas, todavía existen dudas sobre cómo identificar si un huevo sigue siendo apto para el consumo.

Uno de los métodos más populares es ponerlo en agua y observar si flota o no. Pero, ¿realmente eso determina si está dañado? Aquí le explicamos qué dice la ciencia y cómo reconocer si un huevo todavía puede consumirse.

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¿Cómo identificar si un huevo sigue siendo consumible?

Detectar si un huevo está en buen estado puede ser complicado mientras permanezca dentro de la cáscara y esta no presente grietas. Cuando la cáscara está rota, es mucho más fácil identificar señales de deterioro a través del olor y el aspecto físico.

El olor: la señal más importante

Al abrir un huevo, este no debería desprender un olor fuerte. Un huevo fresco suele tener un aroma neutro o casi imperceptible.

Si inmediatamente libera un olor fuerte a azufre o el clásico olor a “huevo podrido”, significa que ya no es apto para el consumo y debe desecharse.

El aspecto físico también da pistas:

Un huevo fresco debe tener una cáscara limpia, lisa y sin manchas visibles.

Al romperlo, la clara debe verse gelatinosa y consistente, mientras que la yema debe mantener un color amarillo intenso y una forma bien definida.

Si la clara luce demasiado líquida o la yema presenta colores extraños o deformaciones, es posible que el huevo esté en mal estado.

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¿Cuántos días puede durar un huevo?

La fecha que aparece en los empaques corresponde generalmente al consumo preferente y no a una fecha exacta de caducidad.

Por lo general, los huevos pueden mantenerse frescos hasta 28 días después de la puesta, siempre y cuando hayan sido conservados adecuadamente y permanezcan refrigerados.

Si se almacenan en buenas condiciones, todavía pueden consumirse incluso después de esa fecha sin representar un riesgo inmediato.

¿Si un huevo flota significa que está dañado?

No necesariamente. El hecho de que un huevo flote no determina por sí solo si está malo o no.

Lo que ocurre es un fenómeno físico relacionado con el paso del tiempo. A medida que envejece, el huevo pierde humedad y dióxido de carbono (CO2) a través de la cáscara. Esto provoca que se forme una bolsa de aire más grande en su interior, haciendo que el huevo gane flotabilidad en el agua.

En otras palabras, un huevo que flota suele ser menos fresco, pero todavía podría consumirse si no presenta mal olor ni cambios extraños en su apariencia.

Por eso, el verdadero indicador para saber si un huevo está dañado sigue siendo el olor y su aspecto físico, no el hecho de que flote o se hunda.