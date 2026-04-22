El valle de Tenza es una región de paz: Ingrid Sogamoso sobre señalamientos del presidente Petro

" Nuestro valle de Tenza es una región de paz en la que el orden público y la presencia institucional gracias a Dios prevalece", Ingrid Sogamoso, representante a la cámara.

Boyacá

Sorprendida se declaró la Representante a la Cámara, Ingrid Sogamoso sobre los señalamientos del presidente, Gustavo Petro de que, en el valle de Tenza, región de donde es oriunda la congresista, se estaría planeando un atentado contra el candidato presidencial, Iván Cepeda.

“La verdad, bastante sorprendida. Nuestro valle de Tenza es una región de paz en la que el orden público y la presencia institucional gracias a Dios prevalece. Justamente este fin de semana tuvimos el primer festival turístico gracias al gobierno departamental y a la Policía Nacional de los colombianos, un festival que busca promover justamente y visibilizar la belleza de nuestro región, también su gente, que es gente buena, que es gente honesta, trabajadora y lo más importante, sobre todo mostrar que nuestra región es una región de paz, una región tranquila, una región segura en donde quienes vivimos allí gozamos de tranquilidad y por supuesto los visitantes también”.

Recordemos que durante un Consejo de Ministros televisado el 21 de abril de 2026 el presidente Gustavo Petro explicó que las alertas sobre esta zona del departamento de Boyacá surgieron en un Consejo de Seguridad, en medio de información sobre un posible atentado contra el candidato presidencial, Iván Cepeda.

“Fuentes que presenté muestran un posible atentado… grupos con muchas armas están entrando al valle de Tenza”, aseguró el mandatario, quien además advirtió que en esta región de Boyacá “hay un control mafioso”.

Petro sostuvo que allí operaría una estructura denominada “Junta del Narcotráfico” y advirtió que “si el ELN está entrando con armas y la mafia está ahí, va a haber guerra, y nosotros tenemos que impedirla”.

El jefe de Estado indicó que la información fue compartida con agencias internacionales, pero enfatizó que “los primeros en saberlo y actuar debemos ser nosotros”, insistiendo en la necesidad de intervención estatal en el valle de Tenza, en Boyacá.