Lluvias en Santander: cuatro municipios en alerta roja

Bucaramanga

Las lluvias en el departamento de Santander no dan tregua y ya se presentan afectaciones en varias zonas del departamento en vía secundarias y terciarias por desbordamiento de ríos y quebradas y caída de rocas.

Según el último reporte entregado por Eduard Sánchez, jefe de la oficina de gestión del riesgo de Santander, “en San Vicente, Betulia y el Carmen, además de la pérdida de cultivos de trucha en Coromoro y Cincelada“.

Además, indicó el director que por caída de rocas se presentó una afectación en la movilidad en la vía Bucaramanga - Bogotá a la altura del municipio de Curití. Situación similar se presentó en la transversal del Carare que ha venido siendo atendida.

Por eso, para el plan retorno, desde la oficina de gestion del riesgo hacen un llamado a los conductores a que mantengan las precauciones, “hacer seguimiento a los pronósticos del Ideam y mantener comunicación con las autoridades de socorro”.