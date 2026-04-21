Nueva ruta de transporte en Santa Elena conecta Barro Blanco y El Plan, en Medellín

Medellín, Antioquia

La Alcaldía de Medellín anunció la entrada en operación de una nueva ruta de transporte en Santa Elena, corregimiento del oriente de la ciudad, que conecta las veredas Barro Blanco y El Plan para mejorar la movilidad de las comunidades rurales.

El servicio funciona mediante un sistema de transbordo que permite a los usuarios desplazarse de forma más ágil entre estos sectores, con paradero en el punto conocido como El Silletero.

Nueva ruta en Santa Elena mejora movilidad rural

La ruta opera de lunes a sábado, entre las 5:50 a. m. y las 7:15 p. m., con una frecuencia de una hora, ampliando las opciones de transporte en esta zona del corregimiento.

De acuerdo con la administración distrital, esta conexión beneficia a más de 6.500 habitantes, especialmente en veredas con dificultades históricas de acceso.

“Seguimos trabajando por una movilidad pensada en las necesidades de nuestras comunidades rurales. Nuestra prioridad es la ciudadanía”, expresó el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz.