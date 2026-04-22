Ante bloqueos por parte de domiciliarios en Bogotá, la Defensoría del Repartidor anunció medidas

En los últimos días, domiciliarios han protestado en Bogotá debido a inconformidades con Rappi. Los trabajadores han realizado bloqueos en diferentes puntos de la ciudad porque más de 2.300 cuentas han sido bloqueadas tras la “detección de varias irregularidades en su uso”.

Ante esta situación, la Defensoría del Repartidor anunció el fortalecimiento de sus canales de atención para acompañar y revisar de manera individual los casos relacionados con inhabilitaciones de cuentas y otras inconformidades en la Aplicación.

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Esta entidad, que se creó en 2022, actúa como un canal especializado para acompañar a los diversos actores del ecosistema, principalmente a los repartidores en la revisión de casos que consideran no resueltos a través de los canales de atención que dispone Rappi.

De acuerdo con la Defensoría del Repartidor, durante el 2026 la entidad ha gestionado más de 16.500 casos a nivel nacional, de los cuales cerca del 30% han tenido una resolución favorable para los repartidores, evidenciando su rol activo en la revisión de situaciones complejas.

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“La Defensoría del Repartidor es una instancia creada por Rappi que se hizo para velar por los intereses y el bienestar de los repartidores, especialmente en esos momentos en donde sienten que algo no ha sido gestionado de manera beneficiosa para ellos”, dice la directora de la Defensoría del Repartidor, María Paula Hernández.

En ese sentido, la Defensoría revisa casos no resueltos, acompaña situaciones complejas y actúa como puente entre el repartidor y Rappi. El modelo de atención es personalizado: cada caso cuenta con un defensor que lo acompaña de principio a fin en la revisión de su caso, garantizando una revisión rigurosa y objetiva.