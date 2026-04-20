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21 abr 2026 Actualizado 00:40

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Bogotá

Domiciliarios protestan contra Rappi en Bogotá: “está vulnerando nuestro derecho al trabajo”

Los domiciliarios rechazan bloqueos de cuentas en la aplicación de Rappi y manifiestan inconformidades por los precios de los servicios.

Domiciliarios protestan contra Rappi: “está vulnerando el trabajo de los trabajadores”

Domiciliarios protestan contra Rappi: “está vulnerando el trabajo de los trabajadores”

Domiciliarios protestan contra Rappi: “está vulnerando el trabajo de los trabajadores”

Este lunes, 20 de abril, se han registrado bloqueos en varios puntos de Bogotá debido a que domiciliarios han protestado en contra de Rappi. Puntualmente, los trabajadores protestan porque más de 2.300 cuentas han sido bloqueadas tras la “detección de varias irregularidades en su uso”.

Sebastián Herrera

Sebastián Herrera

Comunicador social - periodista. Máster en Periodismo Digital y de Datos de la Universidad Nebrija....

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