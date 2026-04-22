El Castillo: del prostíbulo más famoso de Bogotá a ser una biblioteca infantil

El Castillo fue uno de los prostíbulos más grandes y reconocidos del país, ubicado en el barrio Santa Fe, en plena zona de tolerancia de Bogotá. Este miércoles 22 de abril, después de varios cambios, el cuarto piso de El Castillo reabre como biblioteca comunitaria para los niños, niñas y adolescentes en condiciones vulnerables.

La Biblioteca Maité, en conmemoración al nombre de una niña de la localidad que murió, ofrece servicios de educación, protección, salud y recreación a los menores que habitan en la compleja localidad de Santa Fe y territorios aledaños.

“Aquí específicamente han venido este año alrededor de 600 niños. La idea es que el espacio físico acoja cerca de 100 niños al día. Aquí la idea es combatir contra la lucha de explotación sexual y comercial niñas, niños y adolescentes”, aseguró Javier Palacios, director del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON)

Este espacio, ahora conocido como ‘El Castillo Cultural’ desde 2020 ha cambiado progresivamente en un entorno donde se prioriza la vida y la dignidad de la población vulnerable.

Historia de El Castillo

El Castillo como club nocturno fue inaugurado en 2003 y pertenecía, según las autoridades, al narcotraficante José Ricardo Pedraza, alias ‘Nariz’ o ‘Don R’.

Hasta el 2017 funcionó como prostíbulo donde se prestaban servicios sexuales, venta de bebidas alcohólicas, sustancias ilícitas y también había trata de personas.

Fue extinguido y entregado a la Alcaldía de Bogotá en 2020, por lo que un años después se restablece todo el lugar y es llamado ‘El Castillo de las Artes’.

Ahora, el IDIPRON al evidenciar que no hay un lugar seguro para los menores en la zona de tolerancia, donde confluyen tantas problemáticas, reabrió el cuarto piso para que la niñez tenga oportunidades.