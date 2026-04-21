Un hombre falleció en un presunto accidente minero en el municipio de Samacá, Boyacá

Un hombre habría perdido la vida en una mina de carbón en el municipio de Samacá, Boyacá/ Foto: Getty Images / Adam88xx

Samacá

Un nuevo accidente minero, en menos de cuatro días, se presentó este lunes en Boyacá donde una persona perdió la vida.

El hecho se registró en una mina de carbón de la vereda Loma Redonda, la cual está ubicada a unos 25 kilómetros de la zona urbana del municipio de Samacá. Allí un hombre, que al parecer provenía de la ciudad de Ibagué, sufrió un accidente y llegó al Hospital Santa Marta sin signos vitales.

“La información que hoy podemos dar es que llega un ciudadano trasladado desde la vereda de Loma Redonda al hospital Santa Marta sin signos vitales, por lo cual, el hospital reporta esta noticia a la Policía. El CTI llega al centro de salud a hacer el levantamiento y de aquí se desprende una serie de denuncias para determinar las causas de la muerte de esta persona. Hay varias hipótesis. Al parecer él trabajaba en una mina. La Policía ha tratado de tener una comunicación con la esposa de la persona que falleció, pero esto realmente lo va a determinar las acciones que hoy está haciendo el CTI en compañía de la Fiscalía”, señaló Wilson Castiblanco Gil, alcalde de Samacá.

El mandatario afirmó que no se sabe nada de la mina donde este hombre laboraba y por tal razón, se están adelantando las investigaciones.

“De parte de los propietarios de la mina, del sitio donde ocurrió el accidente, no tenemos ninguna información. Hasta el momento nadie ha reportado el accidente, nadie ha manifestado lo ocurrido. Todavía no sabemos si es una mina con título minero, si es una mina ilegal. Eso lo están determinando las autoridades correspondientes”, agregó Castiblanco.

Hasta el momento no se conoce qué fue lo que ocurrió ni cuál fue la mina donde se habría presentado el accidente, investigación que están adelantando las autoridades competentes.

Hay que señalar que este hecho se suma a lo ocurrido el viernes anterior, donde un hombre perdió la vida y dos más resultaron heridos en otra mina de carbón, pero esta vez en el municipio de Paipa, la cual estaba suspendida por la Agencia Nacional Minera.