SENA lanzó oferta académica presencial y a distancia GRATUITA para el Chocó: Conozca cómo aplicar

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) anunció el pasado domingo 19 de abril por medio de su portal web oficial la apertura de las inscripciones de la segunda oferta de formación presencial y a distancia del departamento del Chocó.

De acuerdo a la información oficial, esta convocatoria cuenta con más de 30 programas de formación en los niveles auxiliar, operario, técnico y tecnólogo.

Ofreciendo 790 cupos dirigidos a toda la población de la zona, incluyendo comunidades campesinas, personas con discapacidad, pueblos indígenas, población NARP, mujeres y extranjeros con situación migratoria regular en el país.

Los interesados en aplicar a estos programas académicos lo podrán hacer en la página web oficial de la institución conocida como ‘Betowa’ hasta el próximo miércoles 22 de abril del 2026.

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¿Cómo están distribuidos los 790 cupos de la segunda oferta de formación presencial y a distancia del SENA?

Según la entidad, esta nueva oferta académica ofrece más de 36.000 cupos a nivel nacional, de los cuales 790 corresponden a la regional Chocó, los mismos que están distribuidos en nueve municipios del territorio, de la siguiente forma:

Belén de Bajirá: Operario en procesos de panadería.

Operario en procesos de panadería. Nóvita : Auxiliar en promoción de la seguridad alimentaria.

: Auxiliar en promoción de la seguridad alimentaria. Bajo Baudó: Auxiliar en promoción de la seguridad alimentaria.

Auxiliar en promoción de la seguridad alimentaria. Unguía: Técnico en operación turística Local.

Técnico en operación turística Local. Juradó: Tecnólogo en implementación de infraestructura de las comunicaciones.

Tecnólogo en implementación de infraestructura de las comunicaciones. Acandí: Auxiliar en servicio de arreglo de habitaciones; técnico en operación turística Local.

Auxiliar en servicio de arreglo de habitaciones; técnico en operación turística Local. Bojayá: Auxiliar en promoción de la seguridad alimentaria.

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La institución señala que, para el municipio de Quibdó, la oferta académica contempla diferentes alternativas dirigidas a jóvenes y adultos; a continuación le dejaremos los programas de nivel técnico y tecnólogo que estarán disponibles en la región.

Nivel técnico:

Mantenimiento de equipos de cómputo

Programación de software

Sistemas agropecuarios ecológicos

Patronaje industrial de prendas de vestir

Nivel auxiliar:

Cocina

Servicio de alimentos y bebidas

Almacenamiento, empaque y embalaje de objetos

Servicio de alimentación y limpieza

Nivel tecnólogo:

Desarrollo de procesos de mercadeo

Gestión empresarial

Otros:

Operario en construcción industrializada en seco

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¿Cómo puedo aplicar a la segunda oferta de formación gratuita para el Chocó del SENA 2026?

El registro en el aplicativo del SENA es obligatorio para poder inscribirse a los programas disponibles. El proceso se realiza de la siguiente manera:

1. Ingresar a betowa.sena.edu.co

2. Hacer clic en la opción ‘Registrarse’.

3. Diligenciar los datos del documento de identidad (tipo, número, lugar y fecha de expedición).

4. Verificar que la información sea correcta.

5. Aceptar los términos y condiciones de la plataforma.

6. Finalizar el registro para quedar habilitado en el sistema de oferta e inscripción.

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