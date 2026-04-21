“Se va por temas de salud”: alcalde de Bucaramanga tras renuncia de la secretaria de infraestructura

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, confirmó que María del Rosario Torres, quien se venía desempeñando como secretaria de infraestructura presentó su renuncia para dedicarse a temas de salud y en su cargo quedó Carlos Méndez quien era el subsecretario de esta cartera.

De acuerdo con el mandatario, la funcionaria había solicitado en las últimas semanas algunos espacios para atender su situación, decisión que finalmente llevó a su salida de la administración.

“Es una gran profesional, íntegra, que ama y conoce a Bucaramanga y que ha desarrollado su labor de una manera extraordinaria”, afirmó.

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María del Rosario Torres, sale de su cargo en medio de unas investigaciones que adelanta la contraloría municipal por el escándalo de la chatarra, el empréstito de 80 mil millones de pesos que solicitó el exalcalde Juan Carlos Cárdenas por lo que se presentaría su suspensión del cargo.

“Esperamos que pueda superar de la mejor manera, de la mano de Dios y de su familia, este proceso que afronta en su salud”, señaló el acalde de Bucaramanga, al tiempo que destacó que su salida representa una pérdida importante para el equipo de gobierno.

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Mientras se define un nuevo titular en propiedad, el subsecretario de infraestructura, el ingeniero Carlos Méndez, asumirá la dependencia. Según Portilla, el funcionario cuenta con las capacidades y el conocimiento de la visión del gobierno local para continuar con los proyectos estratégicos de la ciudad.

La administración municipal no precisó por ahora cuándo se designará de manera oficial al nuevo secretario en propiedad.