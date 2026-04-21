Nuevo rifirrafe entre el gobernador de Santander y el diputado Danovis Lozano.

Bucaramanga

La relación política entre el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus y el diputado Danovis Lozano no da tregua y en la mañana de este martes 21 de abril se presentó un nuevo rifirrafe entre los políticos por las obras en la que avanza el gobierno departamental.

El diputado Danovis Lozano a través de sus redes sociales aseguró que ya queda poco tiempo para que se termine el gobierno de Díaz Mateus y no se habría avanzado en las obras que se prometieron.

“Se cree general que todavía está en el ejército y todo se hace como él diga, pues no, está haciendo las cosas mal, general Díaz Mateus. No evadan la ley 80, contraten bien, por licitación pública, pero no, se van por esos fondos privados que la sociedad Santander de ingenieros también salió a alertar, pero no escuchan", indicó el diputado.

A su turno, el gobernador Díaz Mateus salió a refutar lo que dijo el diputado e incluso aseguró que hasta cuándo se iban a “elegir a populistas”.

“Hasta cuando vamos a seguir eligiendo populistas politiqueros como el diputado Danovis Lozano, un Diputado que trata de desviar su ineptitud y su falta de compromiso con el departamento con calumnias”, aseguró el gobernador.

Además, en el trino también aseguró que el diputado se ha opuesto a diferentes proyectos para impulsar el turismo y arreglar viviendas.

“El diputado solo me calumnia, no ha entendido que eso ya no le funciona, la gente ya no le cree, lo escucho en todas partes, la gente se cansó y se fastidió de su forma de hacer política”, añadió el mandatario.

Finalmente, el diputado también escribió en su trino que “hasta cuándo vamos a seguir eligiendo a nuestros verdugos”.