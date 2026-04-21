Presunto cabecilla urbano es enviado a prisión por actividades de narcotráfico y extorsión

Medellín, Antioquia

Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Luis Felipe Holguín Zapata, conocido con el alias de “Clavícula”, quien podría ser uno de los principales cabecillas de la organización criminal “El Morro de Villa Flora”, con participación en la Comuna 7 de Medellín.

La Fiscalía General de la Nación presentó una solicitud por la cual se logró la ubicación del sujeto, esta fue sustentada en un conjunto de pruebas recolectadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y en coordinación con la Policía Nacional.

Según las autoridades, esta estructura delincuencial tendría actividades delictivas en sectores como Olaya Herrera, Blanquizal, El Morro, Villa Flora y Fuente Clara, en el barrio Robledo.

Acorde con las pruebas proporcionadas, alias “Clavícula” habría asumido desde 2023 un rol clave dentro de la organización crminal. Este tenía presuntamente, el cargo de coordinar la distribución y comercialización de estupefacientes en dichas zonas, además de participar en esquemas de extorsión dirigidos a comerciantes locales.

Un fiscal de la Estructura de Apoyo de Medellín le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, al igual que el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; el procesado no aceptó los cargos.

Las autoridades destacaron además que, en el marco de esta misma investigación, ya se han logrado 36 sentencias condenatorias contra integrantes de esta organización criminal.

Entre los condenados se identificaron otros cabecillas conocidos como alias “Carloto” y alias “La Bruja”, lo que evidencia un avance en la desarticulación de esta estructura ilegal.

Con esta nueva medida, las autoridades buscan debilitar las operaciones del grupo y reducir su impacto en la seguridad y convivencia de la Comuna 7 de la capital antioqueña.