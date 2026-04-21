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21 abr 2026 Actualizado 21:31

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Medellín

Liderazgo juvenil y redes sociales: las herramientas de Medellín para proteger a la niñez

La convocatoria invita a estudiantes de instituciones públicas y privadas a liderar campañas de autocuidado y respeto en redes sociales, fortaleciendo la protección de la niñez y la adolescencia en la región.

Foto: Alcaldía de Medellín

Foto: Alcaldía de Medellín

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Santiago Solórzano

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El Distrito de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá abren la convocatoria para la cuarta edición del concurso “Con mi cuerpo nadie se mete”, una iniciativa que invita a las instituciones educativas públicas y privadas a generar contenidos pedagógicos diversos centrados en la prevención de violencias sexuales, el autocuidado y el respeto hacia niñas, niños y adolescentes.

Como objetivo principal, este certamen busca fortalecer el liderazgo juvenil, posicionando a los estudiantes como agentes de transformación capaces de promover el consentimiento y la protección en sus entornos escolares y familiares.

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La primera dama de Medellín, Margarita Gómez Marín, señaló que este concurso que hace parte de la estrategia “Tejiendo hogares”, responde a la persistencia de casos de abuso y explotación sexual en la región, por esto, la invitación a participar de este proyecto se extendió a los diez municipios del Área Metropolitana, unificando esfuerzos para proteger a la niñez.

Las instituciones educativas que deseen participar deben inscribirse desde este martes 21 de abril hasta el 24 de mayo, conformando equipos para desarrollar una estrategia digital en Instagram o TikTok, realizando entre 10 y 30 publicaciones originales. Los contenidos deben abordar temas críticos como las señales de alerta frente al abuso, rutas de atención en salud y justicia, y la prevención de riesgos digitales.

Doce instituciones educativas serán premiadas basándose en criterios de creatividad, apropiación del mensaje, e interacción en redes sociales. Además, se otorgará puntaje adicional a los colegios que involucren adultos responsables en las actividades, así como por la trayectoria de las instituciones que hayan participado en versiones anteriores del certamen.

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