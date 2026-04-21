Precio del dólar en Colombia HOY 21 de abril de 2026: Nueva baja en la divisa

De fondo: Billetes estadounidenses de 20 y 1 dólar respectivamente. En frente de este hay una imagen translúcida de la bandera de Colombia (Crédito: Getty Images)

El Banco de la República de Colombia (Banrep) ha dado a conocer los precios por los que se intercambiarán dólares en el país durante este martes 21 de abril de 2026.

Este valor es compartido tomando como base la Tasa Representativa del Mercado (TRM), la cual es un indicador que representa el valor promedio diario de la tasa de cambio entre dólar norteamericano y peso colombiano. En otras palabras, la TRM es la cantidad de pesos colombianos por un dólar de EE. UU. Se usa para liquidar deudas, compras internacionales, tasas de cambio oficiales y transacciones financieras, sirviendo como indicador de referencia diario.

Cabe acotar que el peso colombiano ha sido una de las monedas emergentes con mejor desempeño frente al dólar en el último año, al registrar una apreciación de 19,78% desde su medición en 2024.

Este es el precio del dólar en Colombia para HOY 21 de abril de 2026

El Banco de la República señaló en su más reciente informe que el dólar en Colombia se cotizará en $3.573,3 pesos (COP) para este martes 21 de abril de 2026. Esto representa una disminución respecto a cómo cerraron los mercados el día anterior ($3.593,14 pesos).

Por otra parte, estos son los valores para intercambiar dólares en algunas de las principales ciudades del país:

Bogotá : 3,620 pesos por compra y 3,670 pesos por venta.

: 3,620 pesos por compra y 3,670 pesos por venta. Medellín: 3,560 pesos por compra y 3,710 pesos por venta.

3,560 pesos por compra y 3,710 pesos por venta. Cali: 3,520 pesos por compra y 3,660 pesos por venta.

3,520 pesos por compra y 3,660 pesos por venta. Cartagena: 3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta.

3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta. Cúcuta: 3,600 pesos por compra y 3,650 pesos por venta.

3,600 pesos por compra y 3,650 pesos por venta. Pereira: 3,730 pesos por compra y 3,800 pesos por venta.

¿Qué determina actualmente el precio del dólar en Colombia?

Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la inflación anual se ubicó en 5.56% para marzo de 2026, lo que genera debates respecto a sus razones y las medidas necesarias para disminuir esta cifra.

Teniendo esto en cuenta, el Banco de la República, entidad encargada de controlar la inflación en el país por medio de políticas monetarias, fijó las tasas de interés en 11.25%, lo cual causó un choque con el ejecutivo, debido a que esta medida ralentiza el movimiento económico y desincentiva los préstamos con los bancos del país.

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Esto ha tenido un impacto directo en la inversión extranjera directa, ya que según datos de la Balanza Cambiaria del Banco de la República, el flujo de capital hacia Colombia durante el primer trimestre de 2026 ha bajado un 9%, respecto a la misma medida hecha en 2025.

Así, el comportamiento del dólar a futuro estará intrínsecamente marcado por las tensiones internacionales que están afectando la economía mundial, pues, por ejemplo, el petróleo y sus derivados están teniendo aumentos significativos debido a la guerra que está librando Estados Unidos e Israel con Irán y Líbano, principalmente. El estado del estrecho de Ormuz representa un punto estratégico importante para el desarrollo del comercio mundial.

¿Cómo se define el precio del dólar en Colombia?

Según la Superintendencia Financiera de Colombia, para calcular la tasa de cambio representativa del mercado (TRM), se hace un promedio de las tasas de las operaciones de compra y venta de la divisa estadounidense del día, llevando a cabo un cálculo representativo donde se ponderan las transacciones según su monto y realizando así un promedio simple.

Con esto en cuenta, también los expertos señalan que cuando el dólar estadounidense sube su valor en el mercado nacional, quienes se benefician son las empresas exportadoras, la industria turística, personas y hogares que reciben ingresos en dólares, inversionistas del extranjero y el gobierno, ya que cuenta con mayores reservas e ingresos por impuestos al petróleo.

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