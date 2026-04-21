Paloma critica reglas de Cepeda para debatir: “Si así de exigente fuera negociando con los bandidos”

Paloma Valencia reacciona a las reglas de Iván Cepeda para que se lleve a cabo el debate presidencial. / Foto: Suministrada

La candidata presidencial Paloma Valencia cuestionó las condiciones que puso el también candidato Iván Cepeda para debatir públicamente.

La también senadora del Centro Democrático dijo que Cepeda “no quiere debatir con el moderador” lo que, a su juicio, significa que no quiere contrapreguntas.

La reacción se produce luego de la entrevista que le dio Cepeda a María Jimena Duzán en el podcast A Fondo, en la que resaltó la necesidad de garantizar la imparcialidad, el temario y el orden de las intervenciones de los participantes.

En esta conversación, destacó que “los temas no son simplemente la seguridad o la militarización del país”.

“No quiere hablar de seguridad, solo temas predefinidos y en un orden específico. Quiere más espacio que el resto porque sí. No quiere que personas como el Dr. Fajardo o la Dra. Claudia debatan”, dijo Valencia.

Además, puso en duda la voluntad del aspirante de izquierda para hacer, próximamente, un debate público con ella y con Abelardo De La Espriella.

“Si así de exigente fuera negociando con los bandidos, ya seríamos Islandia. Ya van 60 horas desde el supuesto “reto” y aún así, amañado, estamos pendientes para ir al debate”, mencionó.

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