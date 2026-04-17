Viernes 17 de abril, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

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El ministro de Justicia anunció que dará prioridad al proyecto de la construcción de la morgue para el Quindío

Frente a las dificultades que se han generado por la falta de morgue en el departamento y donde incluso se plantea una solución temporal en el cementerio Jardines de Armenia, el ministro de Justicia Jorge Iván Cuervo dijo que llevará como prioridad a Medicina Legal la ejecución de este proyecto.

Resaltó que no es porque es oriundo del departamento que estará al tanto del tema, sino que considera inaudito que una ciudad capital no tenga morgue.

Enfatizó que entablará conversación con el director nacional de Medicina Legal para agilizar el proceso teniendo en cuenta que ya hay disponibilidad de un lote e incluso la gobernación departamental está dispuesta a aportar recursos cercanos a los 15 mil millones de pesos.

Recordemos que el 30 de abril se entregarían las obras de adecuación de la morgue en el municipio de Calarcá.

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El jefe de la cartera ministerial visitó la cárcel de mediana seguridad Peñas Blancas de Calarcá donde revisó las obras de construcción del pabellón de sindicados que avanza en un 65 %

El ministro indicó “Me llevo esa tarea con director de la Uspec. Nos llevamos la tarea de buscar desentrabar el tema presupuestal con el ministerio de hacienda, tenemos una fecha que es el 26 de junio, por lo menos, para entregar la obra, luego sigue uno un tiempo para la dotación, pero lo llevo como prioridad y en un mes regresaremos para revisar los compromisos”

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El ministro de Justicia advirtió que el hacinamiento en las cárceles del país es del 125%

En su visita al departamento, el ministro de Justicia Jorge Iván Cuervo se refirió a la problemática de hacinamiento que se vive a nivel nacional. Dio a conocer que es un tema estructural a propósito de las personas privadas de la libertad que están en las estaciones de Policía.

Sostuvo que es complicado ya que las personas que están condenadas deben estar en los centros penitenciarios y considera se pueden generar varias acciones que permitan mitigar el hacinamiento. Afirmó que una de esas soluciones es la de construir más cárceles donde incluso socializó que se entregará una en Riohacha para 1.400 cupos y aspiran recursos para otra en San Ángel en Magdalena donde se recibirían 3.400.

De otro lado, destacó que cuentan con policías que deberían estar en la seguridad y están dedicadas a cuidar personas privadas de la libertad por eso considera que los entes territoriales deben plantear centros carcelarios para tener personas sindicadas a través de una asociación publico privada.

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Ante la advertencia del alcalde de Bogotá por la captura de un delincuente que portaba brazalete del Inpec, el ministro de Justicia considera que el Inpec debería estar a cargo de los procesos de contratación de cámaras y de los brazaletes

En el marco del Foro de Gerentes que lideró la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, el ministro de Justicia Jorge Iván Cuervo se refirió a la polémica que se ha generado por cuenta del caso en Bogotá donde capturan a un delincuente por robarle el celular a un militar y que portaba un brazalete del Inpec.

El ministro sostuvo que tienen una falla en el proceso puesto que el Inpec debe estar a cargo de los procesos de contratación de cámaras y también de los brazaletes. Explicó que actualmente el brazalete lo controla el Inpec y el operador lo contrata el Uspec igual que el tema de cámaras por lo que hay tiene que generarse una reflexión por lo que considera debe corregirse esa falla.

Considera que el Inpec debería estar a cargo de los procesos de contratación de cámaras y de los brazaletes. En cuanto al casi puntual de Bogotá reconoció que tiene seis violaciones al régimen que significa que no puede moverse en zona específica y aunque fue informado al Juez de Ejecución de Penas no tomó ninguna medida.

Anotó que son alrededor de 19 mil personas que tienen prisión domiciliaria con uso de brazalete.

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El ministro de Justicia sostuvo que han tomado acciones concretas por la polémica fiesta en la cárcel de Itagüí

Frente a la parranda vallenata realizada en la Cárcel de Itagüí, en la que habrían participado cabecillas de estructuras criminales vinculadas a la mesa de paz urbana con el Gobierno Nacional, el ministro de Justicia Jorge Iván Cuervo sostuvo que se han generado las medidas como rechazar de inmediato el hecho por lo que incluso ha ofrecido excusas al país.

Fue claro que otras de las medidas que interpusieron fue la relacionada con los procesos disciplinarios internos donde incluso ya la Procuraduría inició la respectiva investigación por lo que apoyan el proceso.

Dijo que otra de las acciones que llevaron a cabo que no corresponde al Ministerio es fue la suspensión de los diálogos con la mesa socio jurídica en la que participan 16 personas donde siete ya cumplieron pena y están en libertad.

Recordó que el presidente dio una directriz en el Consejo de ministros de trasladar a las personas que participaban en la fiesta, pero considera es otra complejidad porque no todos participaron de la fiesta.

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La constitución de una nueva Casa de Justicia para Armenia y adelantar labores para fortalecer la ya existente en el barrio Cañas Gordas, fueron parte de los anuncios que oficializó el ministro de Justicia y del Derecho, Jorge Iván Cuervo Restrepo, en su visita y reunión con el alcalde de la ciudad James Padilla García.

“Las Casas de Justicia son la joya de la corona y una de ellas es la de Armenia. Hay que mejorar algunos aspectos, para que haya más presencia de las distintas instituciones y además tenemos la tarea de poner otra Casa de Justicia en la ciudad. El ministerio participará con el inicio de esta iniciativa, pero este es un proceso en el que tienen que participar distintos actores”, indicó el funcionario nacional, al finalizar la reunión y antes de su visita a dicho centro interinstitucional en el barrio Cañas Gordas, con el fin de conocer personalmente los requerimientos que mejoren la atención y sus servicios.

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La gobernación del Quindío llevó a cabo la Primera Sesión de la Mesa Departamental de Prevención del Reclutamiento y Violencias contra Niños, Niñas y Adolescentes, un espacio estratégico en el que se adoptaron decisiones clave para proteger a la niñez frente a las amenazas del microtráfico y las estructuras ilegales en el territorio.

Durante la jornada, se realizó la socialización del decreto que formaliza esta instancia y se aprobó el Plan de Acción 2026, una hoja de ruta que contempla medidas concretas, focalizadas y con presencia directa en los municipios priorizados; Calarcá, Circasia, Montenegro, La Tebaida y Quimbaya, con el objetivo de prevenir el reclutamiento, uso y utilización de menores de edad.

Este ejercicio institucional cobró especial relevancia en el marco de la Alerta Temprana 001 de 2024 emitida por la Defensoría del Pueblo, que advierte sobre el riesgo de vinculación de niños, niñas y adolescentes a estructuras delincuenciales del departamento, lo que motivó una respuesta articulada e inmediata por parte del Gobierno Departamental, a través del plan de acción aprobado y que espera incidir directamente en la prevención del uso y utilización de los niños con fines delictivos.

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Familiares de joven asesinada en zona rural del Quindío esperan que condena contra señalado del homicidio quede en firme para que cumpla la pena en establecimiento carcelario

Estamos hablando de Yenny Karolay Nohava Forero de 20 años de edad que fue asesinada con arma blanca en zona rural del municipio de Circasia en el mes de marzo del año 2022.

En audiencia de lectura de sentencia contra Cristian Alejandro Ospina Fernández de 27 años por el delito de homicidio agravado fue condenado a 37 años de prisión, sin embargo, continua en libertad hasta que la decisión no quede en firme.

La mamá de la víctima, Yuri Forero manifestó que es una bendición la condena que se interpuso contra Cristian, aunque reconoció que deben llenarse de más paciencia mientras se surten los proceso que permitan en el menor tiempo que la condena sea confirmada en segunda instancia.

Dijo que cuenta con toda la fe para que el caso de su hija no quede en la impunidad ya que han pasado cuatro años y el implicado no ha mostrado las pruebas necesarias para declararse inocente. Sostuvo que no tienen ninguna duda como familia de que Cristian es culpable del homicidio de su hija por lo que debe ser condenado ratificando esa decisión que emitió el Juzgado tercero penal del circuito de conocimiento de Armenia.

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Como resultado de las acciones investigativas, operativas y preventivas adelantadas de manera permanente por la Policía Nacional, un hombre requerido por el delito de homicidio se presentó voluntariamente ante las autoridades judiciales ubicadas en la avenida centenario calle 2 norte

Este ciudadano de 33 años de edad era requerido por los hechos ocurridos el pasado 19 de enero de 2026 en el barrio Zuldemaida, donde fue asesinado por impactos de arma de fuego el señor Jeisson Valencia Aguirre alias “Cebolla” de 34 años de edad.

Tras adelantar el proceso investigativo correspondiente, se logró establecer su presunta participación en este delito como coautor del homicidio, toda vez que fue la persona que suministró el arma de fuego al victimario para cometer este hecho, motivación que permitió la emisión de una orden judicial en su contra.

La orden fue emanada por el Juzgado Tercero Municipal con funciones de control de garantías de Armenia; por otra parte, se pudo establecer que esta persona tenía registros en SPOA por los delitos de secuestro año 2025, homicidio y tortura año 2026.

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Mañana sábado 18 de abril, en el municipio de Pijao, se llevará a cabo el lanzamiento oficial del Plan Cosecha 2026, una estrategia integral orientada a garantizar el desarrollo seguro, organizado y eficiente de la recolección cafetera durante el primer semestre del año en el departamento del Quindío.

El Plan Cosecha 2026 cuenta con la articulación de entidades clave como la Policía Nacional, el Ejército Nacional, las alcaldías municipales y el Comité de Cafeteros, así como otras instituciones comprometidas con el bienestar del sector rural. A través de este trabajo conjunto, se pretende fortalecer la seguridad en las zonas productoras, facilitar la movilidad de los recolectores y proteger tanto a los caficultores como a sus cosechas, garantizando un entorno propicio para el desarrollo de la actividad cafetera.

Durante este semestre, la estrategia tendrá un despliegue especial en los municipios de la cordillera quindiana, donde se concentra gran parte de la producción cafetera del departamento, permitiendo una atención focalizada a las necesidades en materia de seguridad y logística.

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Desde el Quindío la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, Aida Quilcué sostuvo que la movilización ahora es en las urnas para ganar en primera vuelta

En el coliseo del colegio de las Bethlemitas de Armenia se llevó a cabo el encuentro multicultural que reunió organizaciones sindicales, sociales y la minga indígena con el fin de escuchar a la formula vicepresidencial de Iván Cepeda, Aida Quilcué.

Precisamente evidenció que representa todas las expresiones del país más excluidas no solo a la indígena por eso trabajarán en pro de las necesidades entendiendo que hay proyecto político que ya fue conquistado. Sostuvo que no pueden permitir que se retorne a la muerte, al odio, a la polarización por eso su campaña no es de odios sino de propuestas.

Enfatizó que continuarán apostándole a las reformas que aún faltan y que han sido impulsadas por el gobierno de Gustavo Petro. Fue calara que el país no puede ser de odios por eso lo fundamental es construir en las diferencias y a eso le apuntan a través del mensaje que llevan a cada rincón del país. Dijo que espera multiplicar la votación en el Quindío y la movilización ahora es en las urnas por eso lo calve de fortalecer el voz a voz para que crean en el proyecto político.

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La secretaría de Infraestructura de Armenia aclaró que las inundaciones en el coliseo del café se generan debido a obras en Pista de BMX

Y es que respecto a la denuncia ciudadana por inundaciones y abandono en la parte baja del Coliseo del Café de la ciudad consultamos a la administración municipal.

En efecto la secretaria de Infraestructura de la capital quindiana, Claudia Arenas dijo que deben generarse las claridades correspondientes puesto que no tiene nada que ver con las adecuaciones que se llevaron a cabo para los juegos nacionales del año 2023.

Reconoció que la problemática se centra en la evacuación de las aguas lluvias que funcionaba de manera natural por colectores alrededor del Coliseo. Evidenció que han identificado que al construirse la pista de BMX junto a la parte que se inunda llevaron a cabo un terraplén que tapa el desagüe natural que tenían las aguas lluvias de la zona.

Afirmó que deben establecerse las medidas correspondientes por la problemática que allí se genera por lo que están buscando las soluciones.

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Empresas Públicas de Armenia EPA informa que hoy viernes 17 de abril de 2026 se llevará a cabo la suspensión parcial del servicio de acueducto, debido a la realización de empalmes necesarios para dar continuidad a las actividades en el marco de las obras del intercambiador vial de la carrera 19 con calle segunda norte.

La interrupción del servicio se realizará en el horario comprendido entre las 7:30 a.m. y las 4:00 p.m., con una duración estimada de 8.5 horas.

Los sectores afectados corresponden al sector hidráulico 14, entre los que se encuentran: Conjunto Nisa Bulevar, Coliseo del Café, Bomberos y Parque Residencial del Café. Esta actividad impactará aproximadamente a 944 suscriptores.

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Con el propósito de acercar los servicios de salud a las comunidades rurales se llevó a cabo la inauguración del Centro de Atención Primaria en Salud (CAPS) en el corregimiento de La Virginia, una iniciativa liderada por el Hospital La Misericordia que marca un avance significativo para el municipio.

Después de más de cinco años sin contar con este tipo de atención en la zona, la apertura del CAPS representa una respuesta concreta a las necesidades de la población, garantizando servicios esenciales y oportunos para más de 2.000 habitantes del corregimiento, así como para las seis veredas cercanas y el Resguardo Indígena Karabijua.

El nuevo centro prestará servicios de lunes a viernes, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., ofreciendo atención en medicina general, enfermería, odontología, laboratorio, vacunación y un centro de escucha, enfocado en el acompañamiento psicosocial de la comunidad.

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La Alcaldía de Calarcá puso en funcionamiento la primera sala amiga de la familia lactante en una Alcaldía del departamento del Quindío, un espacio diseñado para las madres lactantes que hacen parte de la Administración Municipal.

Con la inauguración de la Sala Amiga de la familia lactante, se marca un precedente en el departamento del Quindío al habilitar un espacio destinado al bienestar de las madres lactantes, incluyendo funcionarias, contratistas y prestadoras de servicios. Esta sala cumple con la Ley 1823 de 2017 y la Resolución 2423 de 2018, la cual ofrece condiciones adecuadas de comodidad, privacidad e higiene, permitiendo continuar con la lactancia sin afectar el desarrollo de sus labores.

El lugar fue dotado con silla reclinable, nevera para la conservación de la leche materna, mesa, acceso cercano a lavamanos y un cambiador de bebés, además de contar con protocolos de limpieza, control de temperatura y un plan de capacitaciones para su correcto uso. Esta iniciativa facilita tanto la extracción de leche como la atención directa de los bebés dentro del entorno laboral.

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Al respecto el secretario Administrativo, Francisco Javier Alzate Murillo manifestó: “Con esta iniciativa fortalecemos la lactancia materna, promovemos la salud de nuestros niños y niñas y apoyamos el equilibrio entre la vida laboral y familiar”.

La sala ya cuenta con el aval de la Gobernación del Quindío tras cumplir con todos los criterios establecidos, lo que permitió su registro ante el Ministerio de Salud y Protección Social para su funcionamiento formal, consolidando a Calarcá como referente en la promoción de entornos laborales más humanos y comprometidos con la familia.

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La “World of Coffee” San Diego 2026, se consolidó como uno de los escenarios más relevantes del café de especialidad a nivel mundial, al reunir 15.000 mil visitantes, 600 empresas y 90 países en torno a la innovación, la calidad y las nuevas dinámicas del mercado global.

En este contexto, la RAP Eje Cafetero completó su 5 participación internacional, ratificando una estrategia regional unificada entre las gobernaciones de Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima para posicionar la oferta cafetera colombiana en mercados globales.

Cesar Osorio, coordinador de Cafés Especiales de la RAP Eje Cafetero: “Los productores lograron avanzar en negociaciones con precios superiores a los 4 dólares por libra y alrededor de 4 contenedores de diferentes marcas”, de esta manera la participación regional ha facilitado el acercamiento con compradores internacionales interesados encafés diferenciados por su origen, trazabilidad y perfiles de calidad, generando relaciones comerciales sostenibles y avances concretos en negociaciones con mercados especializados.

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La Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) realizará la audiencia pública de rendición de cuentas correspondiente a la vigencia fiscal 2025, un espacio de participación ciudadana en el que se socializarán los avances, resultados y acciones desarrolladas por la entidad en cumplimiento de su misión institucional y el Plan de Acción Institucional vigencia 2025.

La jornada se llevará a cabo a partir de las 9:00 a. m. en la Casa de la Cultura del municipio de Circasia, donde la Corporación presentará ante la comunidad los principales logros alcanzados en materia de gestión ambiental, protección de los recursos naturales y fortalecimiento de los procesos de educación y gobernanza ambiental en el territorio.

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En deportes, Clara Juliana Guerrero volvió a subir al podio internacional. La deportista quindiana ganó la medalla de oro en la modalidad de dobles femenino en el I Festival Iberoamericano de Bowling, disputado en Santo Domingo, República Dominicana, representando a la Selección Colombia.

En la modalidad individual también se metió entre las mejores del certamen y obtuvo la medalla de bronce, en un torneo que reunió a delegaciones de alto nivel de toda Iberoamérica entre el 12 y el 19 de abril de 2026.

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De otro lado, Ante el Concejo, el director del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia, IMDERA, Wilson Francisco Herrera Osorio, fue enfático en declarar que todos los escenarios del municipio cuentan con mantenimiento periódico, personal de apoyo y programación activa de eventos deportivos.

La afirmación la sustentó en el debate citado por la corporación, el cual tuvo la finalidad de analizar el estado actual de dichos espacios en materia deportiva y además definir responsabilidades frente a su mantenimiento y garantías.

Se destacó, por parte del funcionario local, la inversión superior a 600 millones de pesos en apoyo a ligas, clubes y organizaciones deportivas, así como en fortalecimiento presupuestal para el sector.

En el debate, también se aclaró que el complejo acuático presenta situaciones puntuales como levantamiento de baldosas, algunas filtraciones y demás aspectos técnicos, los que ya están siendo atendidos por Proyecta. Este escenario ha recibido mantenimiento continuo desde su entrega, con intervenciones periódicas y control permanente para garantizar condiciones adecuadas antes de su apertura.

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Desde la secretaría de Infraestructura de Armenia sostienen que las dificultades con el complejo acuático están relacionadas con situaciones técnicas de post venta

En el recinto del Concejo Municipal se llevó a cabo un debate relacionado con los escenarios deportivos como es el caso del Complejo Acuático que ha presentado dificultades en cuanto a fallas y filtraciones.

La secretaria de Infraestructura de la ciudad, Claudia Arenas sostuvo que desde su percepción es un tema netamente técnico entendiendo que en cualquier obra civil puede generarse situaciones de post venta por lo que lo importante es atenderlos como lo vienen estableciendo.

Fue clara que incluso en sus obras de infraestructura se le han presentado situaciones de post venta transcurridos cinco años por lo que es normal en obras de gran magnitud. Señaló que más que un debate es una aclaración a la comunidad y Concejo del trabajo articulado entre entidades teniendo en cuenta el rol de cada parte.

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Añadió que, en el caso de Infraestructura, Imdera y Bienes el rol es el de recibir y administrar mientras estén vigentes las pólizas que tendrán que cubrir el tema de calidad.

Durante su intervención, la gerente de PROYECTA Lina Roldan destacó especialmente el Complejo Acuático como una obra estratégica para el desarrollo deportivo regional.

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Finalmente, Mañana sábado 18 de abril, el Deportes Quindío jugará el último partido regular del Torneo Dimayor de la B del primer semestre en Bogotá enfrentando a Tigres a las 3y30 de la Tarde, luego vendrán los cuadrangulares semifinales del primer torneo.