“No fue política, fue evangelio”: sacerdote de Valle de San José tras polémica por sus declaraciones

El sacerdote Gabriel Vega, del municipio de Valle de San José, respondió ante la controversia generada por sus recientes declaraciones y aseguró que sus palabras han sido malinterpretadas, insistiendo en que su mensaje no tiene fines políticos sino pastorales.

El religioso explicó que sus afirmaciones, en las que se mencionaba a sectores de izquierda y derecha, no fueron una postura política, sino una reflexión basada en el evangelio, específicamente en el pasaje de los discípulos de Emaús.

Según dijo, el objetivo era “animar la fe de los católicos” y motivarlos a asumir un papel activo en la transformación social desde valores cristianos.

“El mensaje no fue hecho con un sentido politiquero, sino para iluminar la conciencia moral de los creyentes y que puedan tomar decisiones pensando en el bien común”, afirmó el sacerdote.

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Frente a las críticas por sus comentarios sobre orientación sexual en el contexto político, el sacerdote reiteró que la iglesia católica “no discrimina a nadie” por ninguna condición. Sin embargo, sostuvo que, desde su doctrina, sí se hacen distinciones entre la persona y el comportamiento.

“La iglesia acoge a todos, pero también enseña que los actos humanos tienen implicaciones morales. Eso no es discriminación, es parte de la enseñanza del evangelio”, explicó.

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Gabriel Vega insistió en que su intención nunca ha sido señalar candidatos ni influir directamente en decisiones electorales, sino orientar a los fieles para que voten “en conciencia”, teniendo en cuenta valores como el bien común, la justicia y la paz.

“La iglesia no es petrista, ni uribista, ni de ningún movimiento. Su interés es el bien de toda la sociedad”, concluyó.

El sacerdote reconoció que sus palabras pueden generar polémica, pero reiteró que el mensaje central es promover una reflexión ética entre los creyentes y fomentar decisiones responsables dentro de la vida pública.