“Hay perfiles más calificados que Quintero, pero hay que bailar con lo que nos toque”: Fabián Díaz

El senador de la Alianza Verde se pronunció sobre el nombramiento de Daniel Quintero en la SuperSalud. / Foto: Suministrada

En entrevista con Julio Sánchez Cristo en 6AM W de Caracol Radio, el senador Fabián Díaz, del partido Alianza Verde, reaccionó a la designación de Daniel Quintero como superintendente de Salud y aseguró que hay mejores opciones. “Hay perfiles mucho más calificados que Daniel Quintero para ocupar ese cargo, pero en estos momentos hay que bailar con lo que nos toque”, dijo.

Díaz aclaró que su postura no implica un respaldo al exalcalde de Medellín. “En ningún momento manifesté mi apoyo a Daniel Quintero ni a ningún funcionario. Ellos deben cumplir sus funciones”, señaló.

Sus declaraciones se dieron en medio de un debate con la senadora Esperanza Andrade, del Partido Conservador, quien cuestionó duramente el nombramiento: “No defienda lo indefendible”.

“¿Cómo es posible que el Gobierno nombre a Daniel Quintero cuando tiene más de 33 imputaciones como alcalde de Medellín?”, añadió la congresista.

Además, Andrade lanzó una crítica directa al Ejecutivo: “Este Gobierno gobierna con los corruptos”, haciendo referencia a la designación de Jorge Iván Ospina como interventor de la Nueva EPS.

Por su parte, Díaz se refirió a las recientes intervenciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien aseguró que la reforma a la salud está “viva” y pidió al Senado avanzar en su discusión.

El senador insistió en que el debate debe centrarse en el sistema: “Hay que hacer cambios urgentes. El Congreso debe discutir, debe modificar, debe cambiar”.

Cabe resaltar que, actualmente, se tramita una apelación para evitar que el proyecto sea archivado y será la plenaria la que defina si la reforma continúa su curso o se hunde de manera definitiva.

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