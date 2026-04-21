Fórmulas vicepresidenciales de los 13 candidatos 2026, ¿quiénes son? Perfil, nombres y fotos. Gety Images/Registraduría

Las elecciones presidenciales de Colombia serán el próximo domingo 31 de mayo de 2026 y, a falta de poco más de un mes para la apertura de las urnas, la Registraduría definió los candidatos que estarán en el tarjetón.

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Con el reciente retiro de la senadora Clara López de la contienda, la cuenta se detuvo en 13 candidatos con sus respectivas fórmulas vicepresidenciales, mientras los tarjetones se encuentran ya en preparación.

Aunque la mayoría de los candidatos ya se han dado a conocer ante la ciudadanía por su trayectoria, la contienda se abre también entre los aspirantes a la vicepresidencia, quienes cuentan con perfiles diversos por sus carreras en la política y el sector público.

¿Cómo quedaron los candidatos en el tarjetón?

La Registraduría sorteó la posición de los candidatos en el tarjetón oficial de las elecciones a la presidencia de Colombia y el resultado fue el siguiente:

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Iván Cepeda Castro y Aída Marina Quilcué Vivas. Claudia Nayibe López Hernández y Leonardo Humberto Huerta Gutiérrez. Raúl Santiago Botero Jaramillo y Carlos Fernando Cuevas Romero. Abelardo Gabriel de la Espriella y José Manuel Restrepo Abondano. Óscar Mauricio Lizcano Arango y Pedro Luis de la Torre Márquez. Miguel Uribe Londoño y Luisa Fernanda Villegas Araque. Sondra Macollins Garvin Pinto y Leonardo Karam Helo. Roy Leonardo Barreras Montealegre y Martha Lucía Zamora Ávila. Carlos Eduardo Caicedo Omar y Nelson Javier Alarcón Suárez. Gustavo Matamoros Camacho y Mila María Paz Campaz. Paloma Susana Valencia Laserna y Juan Daniel Oviedo Arango. Sergio Fajardo Valderrama y Edna Cristina del Socorro Bonilla Seba. Luis Gilberto Murillo Urrutia y Luz María Zapata Zapata.

¿Quiénes son cada uno de los candidatos a la presidencia 2026 y sus fórmulas?

Con un espectro amplio de candidatos a ocupar la Casa de Nariño en el periodo 2026-2030, las opciones son diversas también entre quienes complementan la fórmula como opciones a la vicepresidencia.

Consulte a continuación una breve reseña de las 13 fórmulas vicepresidenciales que acompañan a cada uno de los candidatos:

Aída Quilcué, fórmula de Iván Cepeda

Fórmula por el Pacto Histórico que representa la política de izquierda progresista y la continuidad del plan de gobierno de Gustavo Petro.

Indígenas del Cauca celebran designación de Aída Quilcué como fórmula vicepresidencial de Cepeda. Crédito: Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC Ampliar Indígenas del Cauca celebran designación de Aída Quilcué como fórmula vicepresidencial de Cepeda. Crédito: Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC Cerrar

Aida Quilcué también es senadora como Iván Cepeda y lideresa indígena nasa del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), defensora de los territorios ancestrales y los derechos de las comunidades que los habitan.

Leonardo Huerta, fórmula de Claudia López

Campaña independiente por el grupo significativo de ciudadanos ‘Con Claudia imparables’. Su propuesta es de centro político con énfasis en la administración eficiente y la lucha contra la corrupción.

Claudia López y Leonardo Huerta Ampliar Claudia López y Leonardo Huerta Cerrar

Leonardo Huerta es un abogado, filósofo, activista ciudadano y profesor universitario, representante de centro, con una propuesta de estado federalista para Colombia.

Carlos Fernando Cuevas, fórmula de Santiago Botero

Candidatura del grupo significativo ‘Romper el Sistema’; lleva la bandera de la “antipolítica” proponiendo participación ciudadana directa.

Santiago Botero y Carlos Fernando Cuevas. Crédito: Instagram @carlosfernando.cuevas Ampliar Santiago Botero y Carlos Fernando Cuevas. Crédito: Instagram @carlosfernando.cuevas Cerrar

Carlos Fernando Cuevas es un abogado santandereano que aspira a ser el vicepresidente más joven de la historia con 30 años; es recordado por su participación en el partido Liga de Gobernantes Anticorrupción (LIGA) de Rodolfo Hernández.

José Manuel Restrepo, fórmula de Abelardo de la Espriella

Fórmula inscrita como parte del grupo significativo ‘Defensores de la Patria’; su postura es de derecha, priorizando la seguridad y la recuperación económica del país.

Colombian presidential Candidate Abelardo de la Espriella (R) officializes his campaign for the presidential elections with his running mate Jose Manuel Restrepo (L) in Cali, Colombia on March 13, 2026. (Photo by: Sebastian Marmolejo/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images) / Long Visual Press Ampliar Colombian presidential Candidate Abelardo de la Espriella (R) officializes his campaign for the presidential elections with his running mate Jose Manuel Restrepo (L) in Cali, Colombia on March 13, 2026. (Photo by: Sebastian Marmolejo/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images) / Long Visual Press Cerrar

José Manuel Restrepo fue ministro de Hacienda y de Comercio, ambos durante la presidencia de Iván Duque. Es reconocido por su gestión en las finanzas públicas durante dicho mandato, atravesado por la pandemia y el estallido social.

Pedro Luis de la Torre, fórmula de Mauricio Lizcano

Hacen parte de la coalición de centro-derecha ‘F.A.M.I.L.I.A.’, que enfatiza la protección de la familia y los derechos de la niñez con un componente de innovación tecnológica.

Mauricio Lizcano anuncia a Pedro de la Torre como su nueva fórmula vicepresidencial Ampliar Mauricio Lizcano anuncia a Pedro de la Torre como su nueva fórmula vicepresidencial Cerrar

El científico barranquillero Pedro Luis de la Torre es investigador de la Universidad de Harvard y PhD en Ciencias Aplicadas, dedicado al desarrollo de terapias para restaurar la audición y visión, así como enfermedades como Alzheimer y cáncer.

Luisa Fernanda Villegas, fórmula de Miguel Uribe Londoño

Campaña de centro-derecha liberal avalada por el Partido Demócrata Colombiano, enfocada en seguridad, crecimiento económico y educación.

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Luisa Fernanda Villegas es administradora de empresa CESA, especializada en marketing estratégico, enfatizada en impulsar el emprendimiento y el liderazgo desde las regiones.

Leonardo Karam, fórmula de Sondra Macollins

Candidatura del grupo significativo ‘Sondra Macollins, la Abogada de Hierro’ con política de centro basada en el fortalecimiento de la justicia y la anticorrupción.

Sondra Macollins y Leonardo Karam. Fotos: Cortesía Ampliar Sondra Macollins y Leonardo Karam. Fotos: Cortesía Cerrar

Leonardo Karam Helo es un abogado que cuenta con un magíster en Seguridad Pública con una postura de centro que impulsa la seguridad ciudadana y la ciberseguridad.

Martha Lucía Zamora, fórmula de Roy Barreras

Del partido de centro ‘La Fuerza’, que defiende el diálogo interinstitucional, la seguridad, la reactivación económica y la educación.

Martha Lucía Zamora y Roy Barreras Ampliar Martha Lucía Zamora y Roy Barreras Cerrar

Martha Lucía Zamora es una abogada reconocida por haber sido exfiscal general de la nación encargada y exdirectora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.

Nelson Javier Alarcón, fórmula de Carlos Caicedo

Del grupo significativo ‘Caicedo’, que se ubica en la izquierda política con una perspectiva enfocada en el liderazgo regional.

Nelson Javier Alarcón y Carlos Caicedo. Fotos: X y Colprensa. Ampliar Nelson Javier Alarcón y Carlos Caicedo. Fotos: X y Colprensa. Cerrar

Nelson Javier Alarcón es boyacense, maestro, líder sindical y activista de DDHH, reconocido por su trabajo en el sector educativo.

Mila María Paz Campaz, fórmula de Gustavo Matamoros

Campaña del Partido Ecologista Colombiano, liderada por el general retirado Gustavo Matamoros, centrada en seguridad, sostenibilidad, cambio climático y ecología.

Mila María Paz Campaz, fórmula de Gustavo Matamoros. Facebook Gustavo Matamoros/Captura de video Ampliar Mila María Paz Campaz, fórmula de Gustavo Matamoros. Facebook Gustavo Matamoros/Captura de video Cerrar

Mila María Paz es una lideresa afro de Nariño, abogada, dedicada a la defensa de las comunidades étnicas y la sostenibilidad en los territorios.

Juan Daniel Oviedo, fórmula de Paloma Valencia

Campaña del Centro Democrático gestada en la Gran Consulta, en la que la candidata de derecha uribista resultó ganadora y el segundo lugar lo ocupó Juan Daniel Oviedo, quien será fórmula a la vicepresidencia.

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. Foto: Getty Images. / Long Visual Press Ampliar Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. Foto: Getty Images. / Long Visual Press Cerrar

Oviedo es economista, fue director del DANE y su propuesta de centro-derecha se basa en el crecimiento económico territorial con enfoque en datos.

Edna Bonilla, fórmula de Sergio Fajardo

Avalada por el partido ‘Dignidad y Compromiso’ de centro con enfoque en educación, innovación y transparencia en el manejo de lo público.

Edna Bonilla y Sergio Fajardo. Fotos: (Foto Secretaría de Educación) / (Colprensa - Camila Díaz) Ampliar Edna Bonilla y Sergio Fajardo. Fotos: (Foto Secretaría de Educación) / (Colprensa - Camila Díaz) Cerrar

Edna Bonilla es contadora pública con doctorado en Estudios Políticos. Fue secretaria de Educación de Bogotá y su propuesta está basada en el fortalecimiento de la educación como pilar.

Luz María Zapata, fórmula de Luis Gilberto Murillo

Campaña del grupo significativo ‘La Oportunidad es Colombia’ de centro político con tintes progresistas y enfocada en el desarrollo regional.

Luis Gilberto Murillo y Luz María Zapata. Foto: X @LuisGMurillo Ampliar Luis Gilberto Murillo y Luz María Zapata. Foto: X @LuisGMurillo Cerrar

Luz María Zapata dirigió Asocapitales y es asesora de la Fundación Buen Gobierno; aboga por una gestión pública inclusiva y transparente. Es esposa del exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

Consulte a continuación el tarjetón actualizado con los candidatos a la presidencia: