Registraduría abrió convocatoria de supernumerarios 2026 y pagará más de $3.300.000: Aplique

Registraduría abrió convocatoria de supernumerarios 2026 y pagará más de $3.000.000: Aplique. Getty Images

La Registraduría Nacional del Estado Civil abrió una nueva convocatoria para los ciudadanos interesados en apoyar su labor, sumándose al equipo de la entidad durante la primera vuelta de las elecciones de presidente y vicepresidente.

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Para la jornada electoral, que se llevará a cabo el próximo domingo 31 de mayo de 2026, la Registraduría abrió más de 30.000 vacantes, entre los 32 departamentos del país y el Distrito Capital, para supernumerarios que apoyarán el proceso como personal auxiliar administrativo.

¿Cuáles son los requisitos para ser supernumerario?

Para ser supernumerario no se requiere experiencia previa y se puede aplicar teniendo título de bachiller.

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Adicionalmente, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser colombiano. Tener cédula de ciudadanía. Tener la situación militar definida (hombres). No haber cumplido la edad máxima para desempeñar funciones públicas (70 años). No tener vínculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, con los Delegados Departamentales o Registradores Distritales, según corresponda, ni con los Registradores Especiales, Auxiliares y Municipales, de la plaza a la cual se estén inscribiendo. No tener vínculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil con los candidatos para las elecciones de presidente y vicepresidente.

Tenga en cuenta que la inscripción solo podrá realizarse para una única vacante y no se llevan a cabo reubicaciones. Además, una vez registrado, no se podrá adicionar ni modificar la información que cada aspirante haya suministrado.

¿Cuánto pagan por ser supernumerario de la Registraduría?

Para la convocatoria de supernumerarios de Registraduría de las elecciones presidenciales 2026, el cargo tiene un salario asignado de $3.380.954 mensuales.

El pago será proporcional al tiempo laborado, que será de diez días entre el 26 de mayo y el 4 de junio de 2026. Tenga en cuenta las siguientes fechas de inscripción por territorios:

Grupo A (15 de abril): Atlántico, Boyacá, Cesar, Cundinamarca, Nariño, Norte de Santander, Santander, Tolima, Cauca, Caquetá y Guaviare.

Atlántico, Boyacá, Cesar, Cundinamarca, Nariño, Norte de Santander, Santander, Tolima, Cauca, Caquetá y Guaviare. Grupo B (16 de abril): Bogotá D.C., Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Casanare, Meta, Magdalena y Putumayo.

Bogotá D.C., Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Casanare, Meta, Magdalena y Putumayo. Grupo C (17 de abril): Amazonas, Arauca, Bolívar, Chocó, Córdoba, Guainía, Huila, La Guajira, San Andrés y Providencia, Sucre, Valle del Cauca, Vaupés y Vichada.

Para conocer todos los detalles de la convocatoria para cada departamento, consulte este enlace.

¿Cuáles son las funciones de un supernumerario de la Registraduría?

De acuerdo con la normativa de la convocatoria, el supernumerario es un funcionario de nivel asistencial que se encarga de “apoyar la ejecución de las acciones de tipo administrativo relacionadas con las funciones de la dependencia que sea asignada”.

En ese sentido, dentro de las funciones esenciales que debe realizar un supernumerario se encuentran las siguientes:

Atender a usuarios internos y externos con cortesía, siguiendo los protocolos de la RNEC y cumpliendo los horarios y plazos establecidos. Tramitar documentos propios del área, teniendo en cuenta normas técnicas, sistemas y procesos de organización y especificaciones o características estipuladas en el sistema de gestión documental. Organizar, actualizar y archivar la información y los registros de gestión del área, cumpliendo las normas, parámetros y procedimientos establecidos por la RNEC, con criterios de seguridad y trazabilidad. Apoyar la realización de labores que faciliten la gestión administrativa del área, teniendo en cuenta necesidades, importancia, prioridades y frecuencia de los asuntos a tratar, de acuerdo con las normas, lineamientos y políticas institucionales. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el Registrador Nacional del Estado Civil o el jefe inmediato, según la naturaleza y el nivel del empleo.

Cabe aclarar que la convocatoria señala que las funciones específicas para cada funcionario seleccionado serán asignadas por los registradores distritales y delegados departamentales a través del memorando correspondiente.