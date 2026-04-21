Entregan nuevo bloque de urgencias en Garagoa para fortalecer atención en Valle de Tenza

En medio de la crisis del sistema de salud, la Gobernación de Boyacá entregó un nuevo bloque de urgencias en el hospital del Valle de Tenza, ubicado en Garagoa, con el que se espera mejorar la atención de cerca de 76 mil habitantes de la provincia.

La obra, que cuenta con una extensión de 1.480 metros cuadrados y una inversión superior a los 5.700 millones de pesos, amplía la capacidad del centro asistencial con áreas especializadas y mejores condiciones para la atención de emergencias. El proyecto había sido iniciado en la administración anterior y fue culminado en el actual gobierno departamental.

«...Esta nueva central de urgencias transformará la atención de salud para todos los valletensanos...», aseguró el gobernador Carlos Amaya, quien destacó que la infraestructura permitirá descongestionar servicios y mejorar la calidad de la atención.

Aunque la obra representa un avance importante, su impacto real dependerá también de la sostenibilidad financiera del sistema de salud, un aspecto que sigue generando preocupación en el departamento ante las dificultades que enfrentan varias instituciones médicas.