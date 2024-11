Estudiantes víctimas de acoso en el norte de Armenia piden mesa de diálogo con autoridades

Armenia

Mujeres estudiantes universitarias denuncian que continúan los casos de acoso incluso usando escopolamina en la avenida Bolívar al norte de Armenia y piden intervención de las autoridades

Alejandra Hoyos directora municipal de Asojuventud Armenia en diálogo con Caracol Radio denuncio que incluso como estudiantes han sido víctimas de acoso por parte de vendedores ambulantes que están ubicados al lado del centro comercial Unicentro.

Por eso la estudiante de la universidad la Gran Colombia y presidente de Asojuventud invitó a las autoridades a realizar una mesa de trabajo donde sean escuchadas, pero además tomen cartas en el asunto porque son varios caos de acoso desde hace varios meses en el sector del norte de Armenia.

Alejandra Hoyos directora municipal de Asojuventud Armenia

Algunos de los vendedores ambulantes que se hacen en la zona de Unicentro nosotras como estudiantes yo estudio en la Gran Colombia hemos vivido cosas increíbles en este sector por parte de estos vendedores ambulantes entonces también queremos hacer un llamado de atención a las universidades que se encuentran en esta zona que se sienten con nosotros a dialogar a ver qué queremos y qué necesitamos.

Ahí está la Gran Colombia está la EAM, está la Alexander Von Humboldt también es una zona donde viven muchos estudiantes de la Uniquindío, entonces, pues también es eso lo que queremos hacer llamado el día de hoy,

Denuncias de acoso hace varios meses

Hace como seis meses más o menos por medio de Instagram se dieron unas denuncias públicas donde varios estudiantes contaban mediante su Instagram de los acosos que han venido viviendo entonces y pues no es nada nuevo, pues a mí me ha pasado que uno va pasando y ellos se le quieren acercar a uno, le dicen cosas y uno es como no me interesa lo que me estás diciendo ellos son así así el otro día me tocó escuchar cómo le decían a una chica con una falda que por eso las violaban, entonces es un tema que lleva mucho tiempo y pues vaya, usted a saber qué más ha pasado con estos vendedores y que por miedo muchas veces no digamos nada,

Llamado

Entonces el llamado atención es ese como que nos escuchen y nos digan cómo ven niñas, qué necesitan y es muy triste decir que nos tenemos que cuidar, simplemente deberíamos estar seguras, no tenemos que decir es que vamos a salir en tapabocas el día de hoy porque hay alguien que nos está dando escopolamina, tenemos que estar libres, entonces ese es el llamado, uno veía comentarios y no solamente de los universitarios también de mujeres en general.

Mesa de diálogos

Ahora lo que pedimos principalmente es una mesa de diálogos que se sienten con nosotros que nos digan chicas, qué necesitan, pues este tema se ha venido trabajando desde la Asociación hace varios años con Camila Murillo que es la directora y ella ha venido desde los colegios hablando y dando esa educación para que los chicos también entiendan, que esto no, que esto no es cualquier cosa pero principalmente pedimos eso una mesa donde se sienten y que no queden algo de qué bueno, está pasando esta problemática, lo vamos a hacer los tres primeros meses y ya después quedan en el olvido como suele pasar.

¿Qué dicen desde la secretaría de gobierno de Armenia?

Reforzar la presencia institucional, la principal medida de las autoridades frente a denuncia de acosador en el sector norte de Armenia

Ante las denuncias de estudiantes universitarias en el sector de los puentes de la avenida Bolívar de la ciudad, el secretario de Gobierno Andrés Buitrago aseguró que avanzan en las investigaciones para determinar los responsables de los hechos.

Resaltó que han realizado recorridos en la zona con el fin de evidenciar cualquier eventualidad y evalúan la presencia permanente de autoridades para mejorar las condiciones de seguridad.

Fue enfático en afirmar que se han registrado dos denuncias públicas, pero no tienen ninguna conexión lo que no significa que disminuyan la atención especial sobre los casos.