Elecciones 2026: CNE ratificó efectividad de la Plataforma Única de Postulación y Acreditación

Colombia

De cara a las elecciones presidenciales de 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó un nuevo simulacro electoral en el que ratificó la efectividad de la Plataforma Única de Postulación y Acreditación para garantizar la transparencia del proceso democrático en Colombia.

Asimismo, se presentó la app ‘Comitium en Línea’, una herramienta clave que permite una mayor y mejor vigilancia en tiempo real por parte de los testigos electorales.

En este simulacro, la plataforma fue sometida a una prueba de carga y estrés para evaluar la capacidad de procesamiento de datos y la respuesta de la herramienta frente a los altos volúmenes de información. En total, se cargaron al sistema los 1.112.928 testigos electorales de las 13 agrupaciones políticas.

Para José Antonio Parra, director de Vigilancia e Inspección Electoral del CNE, el simulacro electoral demostró la agilidad y la eficiencia del sistema y concluyó de manera satisfactoria.

“Una vez cargados los datos, se efectuaron los cruces con las bases correspondientes y se avanzó al proceso de acreditación sin contratiempos. Posteriormente, con el aplicativo ‘Comitium en Línea’ se hizo el reporte de incidencias desde el inicio de la operación, y al cierre, se llevó a cabo la digitalización de los formularios E-14 y su respectivo cargue, proceso que fue observado por todos los asistentes”, aseguró.

Ahora, con los datos ya cargados, destacan desde el CNE que a la fecha se han postulado 94 observadores electorales y 268 auditores políticos por parte de las organizaciones políticas del país. Cabe destacar que las postulaciones en la plataforma van hasta 15 días antes de las elecciones.

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‘Comitium en Línea’

Este aplicativo móvil está diseñado para favorecer el control y seguimiento del proceso democrático en el país, permitiendo a los testigos electorales digitalizar y controlar de manera más eficaz el desarrollo de la jornada el 31 de mayo en la primera vuelta presidencial.

La app también brindará apoyo a la fuerza pública en la verificación y control de acceso de los actores electorales en los puestos de votación, contribuyendo a reforzar la seguridad y organización durante la jornada.

“La invitación es a que utilicen la herramienta para validar que el testigo presente una credencial auténtica, que concuerde con las medidas de seguridad y los códigos que trae el acto administrativo con el cual fue acreditado. Además, el testigo electoral va a poder hacer una serie de reportes desde el inicio y hasta el cierre de la jornada electoral, tomando la fotografía del formulario E-14. Es una herramienta fundamental y sobre todo que es en tiempo real”, informó Parra.