Elecciones 2026: CNE ratificó efectividad de la Plataforma Única de Postulación y Acreditación
A la Plataforma Única de Postulación y Acreditación se le aplicó una prueba de estrés con grandes cantidades de información, ¿el resultado? Se ratificó su capacidad de procesamiento de datos cara a las elecciones presidenciales.
Colombia
De cara a las elecciones presidenciales de 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó un nuevo simulacro electoral en el que ratificó la efectividad de la Plataforma Única de Postulación y Acreditación para garantizar la transparencia del proceso democrático en Colombia.
Asimismo, se presentó la app ‘Comitium en Línea’, una herramienta clave que permite una mayor y mejor vigilancia en tiempo real por parte de los testigos electorales.
En este simulacro, la plataforma fue sometida a una prueba de carga y estrés para evaluar la capacidad de procesamiento de datos y la respuesta de la herramienta frente a los altos volúmenes de información. En total, se cargaron al sistema los 1.112.928 testigos electorales de las 13 agrupaciones políticas.
Para José Antonio Parra, director de Vigilancia e Inspección Electoral del CNE, el simulacro electoral demostró la agilidad y la eficiencia del sistema y concluyó de manera satisfactoria.
“Una vez cargados los datos, se efectuaron los cruces con las bases correspondientes y se avanzó al proceso de acreditación sin contratiempos. Posteriormente, con el aplicativo ‘Comitium en Línea’ se hizo el reporte de incidencias desde el inicio de la operación, y al cierre, se llevó a cabo la digitalización de los formularios E-14 y su respectivo cargue, proceso que fue observado por todos los asistentes”, aseguró.
Ahora, con los datos ya cargados, destacan desde el CNE que a la fecha se han postulado 94 observadores electorales y 268 auditores políticos por parte de las organizaciones políticas del país. Cabe destacar que las postulaciones en la plataforma van hasta 15 días antes de las elecciones.
‘Comitium en Línea’
Este aplicativo móvil está diseñado para favorecer el control y seguimiento del proceso democrático en el país, permitiendo a los testigos electorales digitalizar y controlar de manera más eficaz el desarrollo de la jornada el 31 de mayo en la primera vuelta presidencial.
La app también brindará apoyo a la fuerza pública en la verificación y control de acceso de los actores electorales en los puestos de votación, contribuyendo a reforzar la seguridad y organización durante la jornada.
“La invitación es a que utilicen la herramienta para validar que el testigo presente una credencial auténtica, que concuerde con las medidas de seguridad y los códigos que trae el acto administrativo con el cual fue acreditado. Además, el testigo electoral va a poder hacer una serie de reportes desde el inicio y hasta el cierre de la jornada electoral, tomando la fotografía del formulario E-14. Es una herramienta fundamental y sobre todo que es en tiempo real”, informó Parra.