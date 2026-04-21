El Instituto Termal de Paipa de nuevo es finalista en los Premios Iberoamericanos DTI

El municipio de Paipa está nominado en la categoría Accesibilidad Turística en los Premios Iberoamericanos de Destinos Turísticos Inteligentes / Foto: Instituto Termal de Paipa

Paipa

Por segundo año consecutivo el municipio de Paipa se convirtió en finalista de los Premios Iberoamericanos de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI) 2026.

Los premios Iberoamericanos DTI reconocen y visibilizan proyectos, políticas y soluciones impulsadas por destinos, organizaciones públicas, empresas y entidades del ecosistema turístico que generan impacto y contribuyen al desarrollo de un turismo más innovador, sostenible, accesible y competitivo en la región y Paipa de nuevo es finalista en la categoría Accesibilidad Turística.

“Nosotros nos presentamos al DTI de este año en cinco categorías, y de estas cinco categorías, estamos como finalistas en la categoría de Turismo Accesible. En este caso, porque hemos venido trabajando de una manera importante en el Instituto Termal para dar posibilidades de turismo inclusivo”, aseguró Martha Flórez, directora del Instituto Termal de Paipa.

La directora agregó que la aceptación del público ha sido bastante buena y que la puntuación que ha alcanzado hasta el momento ha sido interesante.

“En esta categoría estamos nosotros participando con países como Argentina, México, Brasil y Paraguay y estamos muy orgullosos de estar como finalistas. Llevamos una muy buena puntuación en este y la idea es que nos apoyen y que voten para que podamos ganar también este año. Me imagino que el jurado revisará nuestros videos, pero también la votación cuenta mucho y podemos ganar, posicionar al departamento de Boyacá y al municipio de Paipa, a través del Instituto Termal de Paipa”, dijo.

Para poder votar por el Instituto Termal de Paipa, se debe ingresar a Instagram a la cuenta feriafidi, comentar el hashtag #AccesibilidadTermalismoInclusivo, darle me gusta a la publicación y empezar a seguir las cuentas feriadi y el @rediberoamericana_dti.

La ceremonia de Premiación será en Río de Janeiro, Brasil, del 28 al 30 de abril y las votaciones estarán abiertas hasta este viernes 24 de abril.

El Instituto Termal de Paipa participa con el tema: Termalismo Inclusivo / Foto: Alcaldía de Paipa. Ampliar El Instituto Termal de Paipa participa con el tema: Termalismo Inclusivo / Foto: Alcaldía de Paipa. Cerrar

Así puede votar por Paipa en la categoría Accesibilidad Turística