Con avance del 73% en la actualización del Sitac, Aldesarrollo denuncia supervisor de la Cancillería

La polémica en torno al contrato entre la Cancillería de Colombia y Aldesarrollo ha escalado debido a graves fallas en la modernización del Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (SITAC). Las denuncias se centran en la presunta falta de supervisión y control sobre el cumplimiento de las obligaciones.

Por este motivo, la Alianza Pública para el Desarrollo Integral (Aldesarrollo) elevó una denuncia formal contra el supervisor del contrato y solicitó la intervención de la Procuraduría General de la Nación.

“En relación con esta situación, Aldesarrollo radicó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra el señor William Fernando Albarracín Barreto, al considerar que sus actuaciones podrían tener implicaciones de carácter penal y disciplinario. En consecuencia, se solicita la intervención de las autoridades competentes para determinar las responsabilidades correspondientes y garantizar la transparencia en la contratación pública”, afirma la entidad en un comunicado.

Aseguran que el contrato ha sido idóneo y afirman que el proceso sancionatorio iniciado por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores fue archivado. “Esta decisión desvirtúa cualquier presunto incumplimiento y respalda la posición jurídica de Aldesarrollo”, aclaran.

Aldesarrollo indica que el contrato sí avanzó bajo lineamientos técnicos acordados con las áreas de supervisión y contratación del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. La entidad afirma que varias decisiones se discutieron en mesas técnicas que acompañaron el desarrollo del proyecto.

La organización asegura que el esquema de pagos, establecía que estos se realizarían contra la entrega y aprobación de productos. Indica, que presentaron la factura correspondiente al primer pago, la cual fue revisada y aprobada por el equipo de supervisión, incluido el señor William Fernando Albarracín Barreto, quien actuaba como apoyo a la supervisión, conforme consta en el acta de aprobación del pago.

“se evidencia una postura contradictoria por parte del supervisor del contrato, quien desconoce la ejecución realizada, lo que afecta la seguridad jurídica de Aldesarrollo. La entidad cuenta con soportes documentales y técnicos que demuestran una ejecución contractual del 73 %, lo cual respalda la gestión adelantada”, agrega la misiva.

Aldesarrollo solicitó la designación de un perito técnico independiente que evalúe y certifique de manera objetiva el nivel de ejecución contractual, con el fin de que se pueda verificar el cumplimiento de los avances técnicos del contrato.