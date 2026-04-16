Representantes de la Comisión Segunda visitaron la planta de la Imprenta por contrato de pasaportes

Representantes de la Comisión Accidental de Seguimiento realizaron una visita oficial a la Planta de la Imprenta Nacional, como parte del cumplimiento de una visita solicitada por el Congreso para el nuevo modelo de pasaportes.

En la visita conocieron detalles del proceso de personalización, que tiene a cargo ahora la entidad pública desde el pasado 1 de abril y como parte del nuevo contrato de pasaportes entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Casa de Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional.

Esta inspección se desarrolló en medio de las incógnitas que existen sobre el nuevo contrato de pasaportes, y por lo cual fue solicitado por el Congreso en medio de un debate de control político, que se le sumó a las fallas que se presentaron en la plataforma SITAC, cuyas intermitencias ya fueron normalizadas tanto en las oficinas de pasaportes en colombia como en los consulados en el exterior, algunos con problemas de conexión a internet.

Sin embargo, cabe precisar que la Imprenta no administra, ni opera este sistema ni tiene injerencia, porque en este nuevo contrato de pasaportes, es la encargada del proceso de personalización de las libretas que comenzarán hacer entregadas cuando acabe el stock del contrato de Thomas Greg and Sons, que va hasta el 30 de abril y que todavía tiene cantidad de libretas.

¿Por qué habían reprogramado la visita?

Esta visita que en primera medida había sido programada para el 9 de abril, fue reprogramada por motivos de agenda legislativa y porque la gerente general Viviana Leon tenía una citación oficial de carácter obligatorio ante la Fiscalía y el Congreso había pedido que ella debía estar presente en la visita oficial de la Comisión Accidental de seguimiento al contrato de pasaportes.