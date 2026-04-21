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21 abr 2026 Actualizado 12:22

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Cúcuta

Capturaron a alias ‘Puñalada’ y ‘Alejo’ por extorsión en Ocaña, Norte de Santander

Exigían dinero a una comerciante para devolverle un celular hurtado.

Caen ‘Puñalada’ y ‘Alejo’ por extorsión en Ocaña, Norte de Santander. / Foto: Policía.

Caen ‘Puñalada’ y ‘Alejo’ por extorsión en Ocaña, Norte de Santander. / Foto: Policía.

Caen ‘Puñalada’ y ‘Alejo’ por extorsión en Ocaña, Norte de Santander. / Foto: Policía.

Ana María Rueda.

Cúcuta

Norte de Santander.

En una operación del Gaula de la Policía de Norte de Santander, fueron capturados en flagrancia dos hombres conocidos como ‘Puñalada’ y ‘Alejo’, señalados de los delitos de extorsión y hurto en el municipio de Ocaña.

Los hechos se registraron cuando los uniformados sorprendieron a los implicados en el momento en que recibían la suma de un millón de pesos, dinero que le exigían a una comerciante de la región a cambio de devolverle un teléfono celular que previamente le habían hurtado.

De acuerdo con las autoridades, los capturados habrían despojado a la víctima de su dispositivo móvil y, posteriormente, iniciaron presiones económicas para su recuperación, configurando así el delito de extorsión.

Gracias a la intervención oportuna del Gaula, se logró la recuperación del celular de la víctima, así como la incautación de dos equipos móviles adicionales utilizados para la comisión del ilícito y una motocicleta empleada en la actividad criminal.

Las autoridades informaron que los detenidos registran antecedentes judiciales por hurto calificado, lo que evidencia su reiteración en conductas delictivas en la región.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por los delitos que se les imputan.

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