Bomberos alertan por aumento de ataques de abejas y falta de protocolos en Cúcuta. / Foto: Alcaldía.

Cúcuta.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cúcuta lanzó una alerta por el incremento de ataques de abejas en la ciudad y la falta de protocolos claros para atender este tipo de emergencias, una situación que, según advierten, pone en riesgo tanto a la comunidad como al personal de respuesta.

De acuerdo con el comandante de la institución, capitán Carlos Monsalve, los casos no son aislados y se presentan con alta frecuencia.

“Nosotros todos los días atendemos tres, cuatro, cinco, seis casos de abejas. De pronto la ciudad no lo sabe. Este tipo de emergencias ya supera incluso otras atenciones tradicionales como incendios o rescates”, afirmó a Caracol Radio.

El oficial indicó que durante marzo y abril se incrementa la presencia de enjambres debido a la temporada de reproducción, lo que hace a las abejas más sensibles y propensas a reaccionar. A esto se suma la temporada de lluvias, que también altera su comportamiento.

Monsalve cuestionó que en Cúcuta no existan lineamientos definidos para la intervención en estos casos, lo que genera desarticulación institucional.

“No hay unos protocolos establecidos ni unos roles de responsabilidades de quienes debemos intervenir”, señaló.

El comandante fue enfático en que la responsabilidad no recae únicamente en los bomberos, sino en varias entidades del Estado.

“La ley ya establece unos roles y es el municipio el que debe liderar y coordinar la atención de estas emergencias”, explicó.

Uno de los puntos más críticos expuestos por el oficial es la falta de apoyo en el traslado de personas afectadas.

Según dijo, en varios casos han tenido que movilizar heridos en vehículos no adecuados. “Nos toca hacer el traslado en las mismas camionetas, que no son los vehículos adecuados para pacientes”, advirtió.

También mencionó vacíos frente a la atención de enjambres en infraestructura como postes de energía o en casos donde resultan afectados animales, escenarios en los que no hay claridad sobre qué entidad debe asumir la intervención.

El capitán insistió en la necesidad de que la administración municipal lidere la creación de un protocolo integral que incluya capacitación, dotación de equipos y articulación entre entidades como Defensa Civil, Policía Ambiental y autoridades ambientales.

Finalmente, reiteró el llamado a la ciudadanía para extremar precauciones ante la presencia de enjambres, teniendo en cuenta que en la ciudad ya se han registrado personas fallecidas por ataques de abejas, lo que evidencia la gravedad de este tipo de emergencias.