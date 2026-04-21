Ataque con arma blanca deja un muerto y un menor grave en Sogamoso

Un nuevo hecho de violencia sacudió a Sogamoso el pasado 19 de abril, luego de que un hombre fuera judicializado por su presunta responsabilidad en un homicidio y el ataque a un menor de edad. Según informó la Fiscalía, el capturado, identificado como Óscar Mauricio Díaz Cruz, habría protagonizado dos agresiones en distintos puntos del municipio, utilizando un arma cortopunzante.

De acuerdo con la investigación, el primer ataque dejó gravemente herido a un joven de 17 años, quien fue trasladado a un centro médico donde permanece bajo pronóstico reservado. Minutos después, el agresor se dirigió a un establecimiento comercial del barrio Veinte de Julio, donde presuntamente atacó a otra persona, causándole la muerte en el lugar.

Las autoridades lograron la captura en flagrancia gracias a la alerta de la comunidad. Un fiscal de la seccional Boyacá le imputó los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, cargos que el procesado no aceptó. A pesar de ello, un juez de control de garantías ordenó su reclusión en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Este caso vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por los hechos de violencia en municipios intermedios del departamento, donde, según fuentes judiciales, los ataques con armas blancas siguen siendo una de las principales causas de lesiones y homicidios.