Alcaldes de Boyacá alertan por impacto de avalúos catastrales en zonas rurales

Alcaldes de varios municipios de Boyacá expresaron su preocupación por los efectos de la actualización catastral adelantada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, al considerar que los nuevos avalúos no reflejan la realidad económica del sector rural.

Durante una reunión en Samacá, los mandatarios advirtieron que el incremento en el valor de los predios podría generar consecuencias como el aumento de impuestos, la pérdida de subsidios y cambios en la clasificación socioeconómica de los campesinos.

«...Los efectos no se verán de inmediato, pero sí en los próximos años, cuando muchas familias puedan quedar por fuera de programas sociales...», explicó Wilson Castiblanco Gil, alcalde de Samacá, quien insistió en la necesidad de revisar la metodología aplicada.

Los alcaldes no descartan acciones jurídicas para frenar la implementación de la medida, mientras se plantean mesas técnicas para ajustar los criterios y evitar impactos negativos en las comunidades rurales del departamento.