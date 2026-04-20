Lectura y escritura en barrios de Cartagena conmemoran Día del Idioma y Día del Libro

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) y la Red Distrital de Bibliotecas Públicas y Comunitarias, Centros Culturales y Casas de Cultura, conmemorará el Día del Idioma y el Día del Libro con una agenda especial de actividades en distintos barrios y corregimientos del Distrito, con el propósito de fortalecer los procesos de lectoescritura y el amor por los libros.

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Esta programación contempla espacios de promoción de lectura, escritura y oralidad que buscan incentivar la creatividad, la imaginación y las habilidades comunicativas desde edades tempranas, a través de metodologías lúdicas y participativas lideradas por los bibliotecarios de la Red.

Las actividades se han concebido como experiencias significativas alrededor del lenguaje, reconociendo el valor del idioma como herramienta fundamental para el aprendizaje, la expresión y la construcción de identidad cultural. Algunas de ellas son: talleres, conversatorios, recitales de poesía, y ferias de libros.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, destacó la importancia de esta conmemoración señalando que “fortalecer la lectura y la escritura en nuestros niños y niñas es una apuesta por el futuro de la ciudad, porque a través del lenguaje construimos pensamiento, identidad y muchas más oportunidades para nuestros niños y niñas”.

Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC, expresó que “desde la Red Distrital de Bibliotecas seguimos generando espacios donde los niños pueden imaginar, crear y contar sus propias historias, fortaleciendo así su vínculo con la cultura y las artes; y en una conmemoración tan importante como esta, hemos diseñado actividades para toda la comunidad, pues no solo participarán niños y niñas, sino también jóvenes y adultos mayores”.

Agenda completa

Lunes 20 de abril

-Taller de inventario, descarte y organización del acervo bibliográfico

Biblioteca Pública Ciudad de Bicentenario (Ciudad de Bicentenario)

3:00 p.m.

Público: jóvenes del servicio social de las I.E. Clemente Manuel Zabala y Jorge García Usta

Jueves 23 de abril

-Picnic literario y encuentro generacional

Biblioteca Pública José Vicente Mogollón Vélez (Manzanillo del Mar)

9:00 a.m.

Público: adultos mayores

-Lectura creativa y obra de teatro

Biblioteca Pública de Bayunca (Bayunca)

9:00 a.m.

Público: niños y niñas de la Fundación Funchariz

-Narración de cuentos

Biblioteca Pública Balbino Carreazo (Pasacaballos)

9:00 a.m.

Público: niños y niñas del club de lectura

-Cartelera, acróstico y poesías recitadas por los niños

Biblioteca Jesús Aguilar Núñez – Centro Cultural Punta Canoa (Punta Canoa)

9:30 a.m.

Público: niños y niñas

-Feria del libro, poesías y trabalenguas

Centro Cultural Las Pilanderas (El Pozón)

2:00 p.m.

Público: niños del club de lectura y adultos mayores

-Proyección de película “El libro de vida”

Centro Cultural y Biblioteca Pie de la Popa (Pie de la Popa)

3:00 p.m.

Público: niños y adolescentes

Viernes 24 de abril

-Taller de expresión oral

Megabiblioteca Juan José Nieto Gil (El Educador)

10:00 a.m.

Público: adolescentes