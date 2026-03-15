¿Cómo se puede promover un uso responsable de las redes sociales?

El crecimiento de las redes sociales ha abierto un debate global sobre su impacto en la vida cotidiana y la salud mental. Hoy existen más de 5.200 millones de usuarios en el mundo, lo que equivale a cerca del 62% de la población global. En promedio, las personas pasan 6 horas y 38 minutos al día en internet, y una parte importante de ese tiempo se dedica a plataformas como Instagram, Facebook, TikTok y X.

Especialistas advierten que estas plataformas están diseñadas para captar y mantener la atención de los usuarios mediante sistemas de recompensa como notificaciones, “me gusta” y contenido personalizado. Cada interacción activa mecanismos cerebrales relacionados con la dopamina, lo que puede generar hábitos de uso compulsivo similares a los que producen otros estímulos adictivos. En América Latina, por ejemplo, el 86 % de las personas usa redes sociales y en algunos países el tiempo diario de interacción supera las tres horas.

El debate también se intensificó tras la filtración de documentos internos de Meta Platforms que sugerían que algunas plataformas, como Instagram, podían agravar problemas de autoestima y ansiedad en adolescentes. Aunque las redes sociales facilitan la comunicación, el acceso a información y la participación social, expertos señalan que el desafío ahora es encontrar un equilibrio entre los beneficios tecnológicos y los posibles efectos negativos de un uso excesivo.

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