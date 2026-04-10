Universidad Simón Bolívar inaugura laboratorios de última tecnología en Cúcuta

Cúcuta.

La Universidad Simón Bolívar inauguró cinco laboratorios de ciencias básicas en Cúcuta, que beneficiarán a más de mil estudiantes de programas de salud, ingeniería y posgrados.

La vicerrectora académica, Sonia Falla, destacó que “estamos orgullosisimos de dar hoy la inauguración formal de estos cinco nuevos laboratorios de ciencias básicas” y explicó que “están orientados hacia el área de básicas y biomédicas, pero incluyen también física y química”.

Agregó que “no solamente van a servir para la formación de los estudiantes de pregrado, sino también para los posgrados que vienen en especialidades médicas y quirúrgicas”, al tiempo que subrayó que “estamos ofreciendo todos los servicios para investigación e innovación en temas de ciencias básicas”.

Sobre la expansión académica, precisó que “ya tenemos cuatro pregrados en salud y estamos a la espera de la firma del ministro para el programa de Nutrición y Dietética”, lo que completaría la oferta, junto a especialidades “que ya están en el Ministerio de Educación haciendo tránsito para sus autorizaciones”.

En cuanto al impacto, indicó que alrededor de mil estudiantes se beneficiarán, incluyendo pregrado, posgrado e investigación.

Por su parte, la coordinadora de los laboratorios, Lina Escobar, explicó que “cuentan con las áreas de Biología, Microbiología, Física y Biofísica, y Química y Bioquímica, dirigidas a estudiantes de Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Instrumentación quirúrgica e ingenierías”.

También resaltó la dotación tecnológica. “Cada uno de los laboratorios cuenta con infraestructura de punta, con microscopios de última tecnología y equipamientos excelentes”, afirmó, y añadió que “la idea es generar investigaciones en torno a las ciencias de la salud (…) y desarrollar nuevas tecnologías en estas áreas”.

Con estos espacios, la universidad le apuesta a la formación de talento y al impulso de la investigación en la región.